كيف تستعد طيران الاتحاد لموسم الحج هذا العام؟

ستقوم الاتحاد للطيران بنشر رحلات إضافية بين أبوظبي والمملكة العربية السعودية لتسهيل حركة آلاف الحجاج خلال موسم الحج.

وستعمل الشركة على تشغيل بتشغيل 15 رحلة إضافية بين 28 يوليو و 25 أغسطس لنقل الحجاج إلى المدينة المنورة.

بالإضافة إلى ذلك، ستقوم الاتحاد بتشغيل ست رحلات مستأجرة مخصصة للهيئة العامة للشؤون الإسلامية ومؤسسة الشيخ زايد وشرطة أبوظبي. وستعمل الرحلات المتجهة من أبوظبي إلى جدة والمدينة المنورة في الفترة من 1 إلى 5 أغسطس، مع رحلات العودة المقررة يومي 16 و 17 أغسطس.

وقال حسام فايس، مدير المبيعات في الاتحاد للطيران: “تقوم الاتحاد بتشغيل رحلات الحج منذ عام 2007، ونحن ملتزمون بتقديم خدماتنا الإضافية خلال هذا الموسم المهم للعالم الإسلامي. في المجموع، قمنا بنقل حوالي 300000 حاج إلى مدينة مكة المكرمة لأداء فريضة الحج.

وأضاف: “نحن نهدف إلى مساعدة ضيوفنا على إكمال هذه الرحلة الدينية بكل سهولة وراحة. نتوقع هذا العام ما يقرب من 25000 مسافر إلى الحج على متن رحلاتنا، معظمهم من أستراليا وباكستان والمغرب والمملكة المتحدة والهند وإندونيسيا، يسافرون عبر أبوظبي”.

ولتسهيل تجربة سفر الحج، ستقوم الاتحاد بتعيين موظفين متخصصين وعدادات تسجيل الوصول في مطار أبوظبي الدولي لضمان تجربة أرضية سلسة.

وسيتم توفير مستلزمات إضافية بواسطة طاقم المقصورة للوفاء بمتطلبات الحجاج، بما في ذلك تسهيل أداء الوضوء، وإبلاغهم بدخول الميقات، وارتداء رداء الإحرام.

وفي رحلات العودة من المملكة العربية السعودية، ستسمح الاتحاد للطيران للحجاج بحمل حاوية من المياه تبلغ سعتها 5 لترات من مياه زمزم مجانًا، وستوفر رعاية إضافية لمعالجتها، بحسب موقع saudigazette.