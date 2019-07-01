كيف تستفيد من “أوكي غوغل”؟

إذا كان البحث الصوتي متوفرًا بلغتك أو في بلدك، يمكنك نطق معظم هذه الأمثلة بصوتك بعد أن يتعرف عليك الجهاز، ولكن بعض هذه الأمثلة غير متاح بكل اللغات.

هذه بعض الخدمات كما عرضها تقرير ظهر في صحيفة ديلي ميرور البريطانية ونقلتها صحيفة دويتشه فيليه الألمانية، وكما تشير مساعدة بحث غوغل باللغة العربية:

*يمكنك أن تبدأ صباحك معه بعبارة “هاي غوغل، صباح الخير” ليحيلك إلى برنامج يومك المقرر، ومختصر عن حالة الطقس حيث أنت، كما يعرض لك جدول مواعيدك وتوقيتاتك اليومية. أو أن تطلب منه تنبيهك بالقول: “نبهني على موعد زيارة طبيب الأسنان”، فيذكرك بالمطلوب آليا.

*هل ترغب بمعرفة اسم أغنية ما، استخدم “أوكي غوغل، جد لي أغنية فيروز عن الشتاء”، فيعرض لك اسم أغانيها عن الشتاء ومتى عرضت الحفلات ومؤلف الكلمات والملحن وما شابه، علاوة على جدول بأغاني من نفس النسق.

*يمكنك أن تحدّث معه قائمة مشترياتك الأسبوعية أو اليومية بالقول” أو كي غوغل، أضف إلى المشتريات، خبز شعير، عصير برتقال، وبطيخ أحمر”. فيخزن كل هذا، ويسمعك إياه وأنت تتبضع في السوق حين تطلب منه ذلك.

*هل تريد أن يشتغل لك مصورا؟ قل له “أريد صورة سيلفي” فيلتقط لك الصورة، بعد 3 ثوان دون أن تفتح الكاميرا ودون أن تضغط زر التصوير.



*يمكن للخدمة أن تجري لك تحويلات العملة والأوزان وما إلى ذلك، فتقول له” أو كي غوغل، ما سعر اليورو بالجنيه المصري اليوم، أو ما سعر الدولار بالريال السعودي. أو ما قيمة مليون دينار عراقي باليورو اليوم. أم كم غرام يوجد في مثقال الذهب؟” وتأتيك التفاصيل صوتياً بلا بحث.

*يمكن للخدمة أن تتراسل عنك، دون حاجة إلى أن تكتب، وهذا يعفيك من شرط الوقوف في مكان ما للقراءة من شاشة الموبايل، كل ما عليك أن تقول له “أو كي غوغل، أو هاي غوغل، قل لهناء أن تمر بسيارتها على بيتنا”. أو “ارسل تنبيها إلى عادل بضرورة المرور على المستشفى”.

*بإمكانك أن تخزن عليه أرقاما سرية تخصك، فتقول له “تذكر أن رقم كارتي المصرفي الخاص هو B6524ｘｘｘ أو أن تقول له، تذكّر أن رقم شاسي سيارتي من نوع كذا موديل 2017 هو xxxxx.

*اذا فقدت هاتفك، فاطلب من تابلت أو تلفزيون ذكي معك على حساب اندرويد أن يبحث عنه، فيرن هاتفك بشكل مستمر بصوت عالٍ.

*بإمكانك أن تسأله “هاي غوغل، أين أنا الآن؟ فيجيبك، أو أن تسأله وقد حشرت في زحام الطريق المؤدي إلى عملك “أي الطرق تختار لي غير هذا؟” فيدلك على طريق آخر.

*ويمكنك أن تقول له ببساطة “أريد أن أسمع نشرة الأخبار، فينقل لك بثا حياً من المحطات التي تتابعها عادة والمخزونة في قائمتك المفضّلة.

كل هذه الخدمات موجودة في خدمة غوغل اندرويد الصوتية، لكن بعض المستخدمين يعرفونها، إلا أنهم يتهيبون من استخدامها لأسباب تتعلق بالحفاظ على الخصوصية.

