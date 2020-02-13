كيف تقضي عيد الحب بأقل التكاليف؟

ساعات قليلة تفصلنا عن عيد الحب الذي يعتبره البعض مناسبة جيدة لخلق جو رومنسي بين الزوجين أوالأشخاص المقبلين على ارتباط بعد أن طغت ضغوط الحياة ومشاكلها وأعبائها على كثير من المعاني الجميلة التي لها أن تجدد الحب، حيث يأتي عيد الحب ليعيد اللحظات الرومانسية من جديد، لكن قد يواجه البعض مشكلة وهي عدم توفر الإمكانيات المادية للاحتفال بالطريقة المناسبة.

ومن هنا نعرض عليكم 4 أفكار لقضاء عيد الحب بأقل التكاليف:

تجهيز عشاء فاخر في المنزل

في هذا اليوم يمكنك تحضير أطباق مميزة وذات طعم شهي يحبها الشريك، بدلا من صرف المبالغ الطائلة في المطاعم والفنادق.

مشاهدة فيلم رومانسي في المنزل بدلا من السينما

مشاهدة فيلم رومانسي يناسب المناسبة في المنزل ضمن أجواء رومانسية بدلاً من الذهاب إلى السينما والاستمتاع بمشاهدته مع الشريك.



ابتكار هدية بدلا من شرائها

ابتكار هدية تناسب اهتمامات الشريك بدلا من شراء هدية في هذه المناسبة قد تفاجئ الطرف الآخر وتبعث في نفسه الفرح والسرور.

جلسة تصوير خاصة بمناسبة عيد الحب

اختيار مكان مناسب في المنزل للحصول على مجموعة مناسبة من الصور المفعمة بالحب، أو اختيار شاطىء أو حديقة مع تنسيق الأزياء والأفكار المختلفة كنوع من الاحتفال بعيد الحب.

في عيد الحب تتجدد اللحظات الجميلة لكن التخطيط لهذا اليوم يجب أن يكون متقن حتى لا يتم صرف ما لا داعي لصرفه والتكلف فوق الحاجة.