كيف تستطيع لفت أنظار أصحاب العمل؟!

الحصول على فرصة تدريبية سيتيح أمامك فرصة تطبيق المهارات المكتسبة والعمل على تحسين المناطق التي تشعر بالضعف فيها

يسعى صاحب العمل على الدوام لتحسين مستوى فريق عمله وتحقيق النجاح الباهر والمساهمة في تعزيز مكانة شركته. وبهدف تحقيق ذلك، يبحث صاحب العمل عن المرشحين الذين يتمتعون بمهارات متميزة وكثيرة لينضموا الى شركته ويتعاونوا مع فريق العمل لتحقيق الأهداف والنجاحات.

ونظراً الى أن مهارات المرشح هي أهم ما يلفت اهتمام أصحاب العمل، سيقوم خبراء بيت.كوم، أكبر موقع للوظائف في الشرق الأوسط، في ما يلي، باطلاعك على المهارات الأكثر طلباً في سوق العمل وعلى كيفية اكتسابها كي تتمكن من لفت أنظار أصحاب العمل والحصول على وظيفة الأحلام.

1. حدد المهارات المطلوبة

يتعين عليك، قبل كل شيء، تحديد المهارات الأكثر طلباً في سوق العمل لتبدأ بإعداد الخطة التي ستتبعها من أجل اكتساب تلك المهارات والتميز عن غيرك.

قم بالأبحاث اللازمة حول سوق العمل مثل الإطلاع على تقارير بيت.كوم البحثية، واجمع كافة المعلومات اللازمة لانطلاقك في رحلة اكتساب مهارات جديدة.

فقد أشار مؤشر فرص عمل الشرق الأوسط من بيت.كوم، الى أن مهارات التواصل في اللغتين العربية والانجليزية (68%) هي الأهم بالنسبة لأصحاب العمل، تليها مهارات العمل ضمن فريق (51%)، وتحمّل الضغط (47%).

2. استمر في التعلم

بعد أن تعرفت على المهارات التي ترغب بضمّها الى مجموعة مهاراتك، ستحتاج الى اتخاذ الخطوات اللازمة والمدروسة للنجاح في مهمتك. لذا ابدأ بالقيام بالأبحاث اللازمة حول المهارات وتعرف على قواعدها وأساليبها واسعَ لقراءة الكتب التي تدور حول تلك المهارات. كما يمكنك البحث عن الدورات التدريبية التي يمكنك التسجيل فيها لتعلّم المهارة وورش العمل التي يمكنك المشاركة فيها.

فقد تتفاجأ بمدى اقبال الأشخاص على التعليم عبر شبكة الانترنت في مختلف المجالات مثل قسم التعليم على بيت.كوم الذي يقدم لك الدورات التدريبية، والإختبارات وغيرها من المواد لمساعدتك في تعزيز مهاراتك واكتساب مهارات جديدة.

3. احصل على فرص تدريب

ليس من الكافي أن تتعلم المهارات من الناحية النظرية فحسب بل عليك تطبيقها وممارستها ايضاً. يمكنك البحث عن فرص التدريب التي تتيحها بعض الشركات.

فالحصول على فرصة تدريبية سيتيح أمامك فرصة تطبيق المهارات المكتسبة والعمل على تحسين المناطق التي تشعر بالضعف فيها. فالتدريب هو أفضل وسيلة للتعرف على قدراتك وكيفية استغلالها لتصبح أكثر اتقاناً للمهارات وتحسن التعامل معها والتعبير عنها لتلفت أصحاب العمل وتشجعهم على التعرف عليك بشكلٍ أفضل. حاول أن تستغل فرص التدريب لتكتسب مدرباً أو مرشداً يتبع كافة خطواتك ويعلّمك مستلزمات النجاح والتألق.

4. ابقَ على اطلاع على آخر أخبار سوق العمل

يتعين عليك الاطلاع على أهم وآخر أخبار سوق العمل باستمرار كي تتمكن من مواكبة كافة الأحداث والتغييرات التي تطرأ على سوق العمل وتتعرف على المهارات الجديدة التي قد يطلبها أصحاب العمل. يمكنك إجراء الأبحاث اللازمة حول سوق العمل وقراءة كافة المقالات والدراسات والتحليلات التي يوفرها بيت.كوم من خلال قسم التقارير البحثية. كما يمكنك قراءة مدونة بيت.كوم باستمرار والإطلاع على المعلومات الشيّقة التي يتم نشرها.

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