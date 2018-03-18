هل سيحل الهايبرلوب الازدحامات المرورية في الإمارات؟!

من المتوقع أن يقوم الهايبرلوب بنقل حوالي 3400 شخص في الساعة، و 128000 شخص يومياً، و 24 مليون شخص سنويًا

قد يصبح إنفاق ما يزيد عن ساعتين في الازدحامات المرورية خلال ساعات الذروة شيئاً من الماضي، بمجرد وصول الهايبرلوب إلى الإمارات.

ومن المتوقع أن يقوم الهايبرلوب بنقل حوالي 3400 شخص في الساعة، و 128000 شخص يومياً، و 24 مليون شخص سنويًا، كما يقول بايبوب غريستا رئيس مجلس الإدارة والمؤسس المشارك لشركة Hyperloop .HyperloopTT

وأضاف لصحيفة خليج تايمز “يمكن للهايبرلوب أن يخرج الكثير من حركة المرور بعيدا عن الشوارع، مما يقلل من مشكلة المرور في المنطقة. وتختلف الديناميكية اعتمادًا على الكثافة السكانية في كل مدينة، ولكننا نتحلى بالمرونة في توسيع نطاق تكنولوجيا النقل لاستيعاب احتياجات محددة، إنه حل متعدد الوسائط، يمكن أن يقترن ببقية بنية النقل الأساسية، وهوحل فعال ونهائي للحركة في أعظم مدن العالم”.

وتركز الشركة على إقامة شراكات مع أصحاب المصلحة المحليين والإقليميين لإيجاد حلول لتحديات النقل التي تتزايد بشكل كبير في المنطقة. وسيتم بناء نظام HyperloopTT في المقام الأول على أبراج، مع بعض القطاعات على مستوى الأرض حسب الحاجة، بالإضافة إلى ذلك، يتم أتمتة النظام بالكامل باستخدام تقنيات متقدمة لا تتطلب المراقبة من البشر، كما يعمل النظام بالكهرباء، دون الحاجة إلى الوقود”.

ويصف غريستا النظام بأنه نظام النقل الجماعي الأكثر استدامة على الإطلاق في التاريخ. “إننا نستهلك كميات قليلة للغاية من الطاقة لأن نظام الاستطلاعات الحاصل على براءة اختراع لدينا هو الوحيد القادر على الرفع دون استخدام أي كهرباء، وهذا يعني أنه يمكننا إعادة الطاقة إلى الشبكة”.

وأضاف “نحن نأخذ نهج الركاب الأول لضمان أن السلامة هي دائما اهتمامنا رقم 1. لقد كان حاسما في تطويرنا لتجاوز متطلبات الشحن البسيطة من أجل بناء نظام أفضل وأكثر أمانا للجميع، والسيناريو العام هو أنه بعد تلقي جميع الموافقات والتصاريح، يمكننا بناء نظام Hyperloop واسع النطاق خلال 38 شهر”.

المصدر: سنيار



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