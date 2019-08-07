كيف سيصبح مشروع قلب أوروبا في دبي وجهة خالية من البلاستيك؟

قالت مجموعة كليندينست، أكبر مطور عقاري في الإمارات إنها تدعم الجهود الإقليمية والعالمية لتقليل دخول المواد البلاستيكية الدقيقة إلى البيئة.

وحظرت الشركة البلاستيك في جزرها، واتخذت موقفاً مفاده أن جميع أصحاب المنازل والسائحين الذين يزورون الجزر وكذلك الفنادق والمطاعم والحانات العاملة في المنتجع، لن يطلقوا أي مواد بلاستيكية في المحيطات.

وتأتي هذه الخطوة لأن هناك أكثر من 5 تريليونات قطعة بلاستيكية طافية في محيطاتنا. وعلى وجه التحديد، تهدد أنواع البلاستيك الدقيقة الأسماك وكائنات البحر والطيور البحرية وغيرها بسبب صغر حجمها.

وقالت مجموعة كليندينست إنها ستستخدم أحدث التقنيات في التقاط البلاستيك المصغر والترشيح لتهيئة بيئة تفريغ بنسبة صفر بالمائة.



وتم بناء الجزر بطبقات ترشيح لالتقاط المواد البلاستيكية الدقيقة ومنعها من الوصول إلى النظام البيئي، وسيتم أيضًا منع المنتجعات والفنادق والمطاعم في الجزيرة بالإضافة إلى مجموعة المنازل الفاخرة من استخدام أي منتجات تحتوي على مواد بلاستيكية دقيقة.

وقال جوزيف كلايندينست، مؤسس ورئيس مجموعة كليندينست: “طوال بناء مشروع قلب أوروبا، التزمنا ببناء مشروع يدوم لأجيال عديدة قادمة. بينما نقترب أكثر من أي وقت مضى من فتح المنتجع أمام الجمهور، فإننا نعد بأن فرقنا ستبذل قصارى جهدها لضمان عدم دخول أي مواد بلاستيكية دقيقة إلى المحيطات المحيطة بقلب أوروبا.

وتقوم مجموعة كليندينست أيضًا بزراعة 100000 من الشعاب المرجانية كل عام، وتربية 514 نوعًا من المحيطات في. ومن المقرر أن يتم تسليم أول منازل في قلب أوروبا في عام 2019، ومن المقرر تسليم المشروع بالكامل بحلول عام 2021، بحسب أريبيان بيزنس.

