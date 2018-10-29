كيف سينمو الاقتصاد الإسلامي في الإمارات حتى 2023؟!

رزت دولة الإمارات في المركز الأول في خمسة قطاعات مثل الأغذية الحلال، والسياحة الحلال، والأزياء، والإعلام الحلال والترفيه، ومستحضرات التجميل الحلال مقارنة بثلاثة قطاعات في 2017

في مؤشر الاقتصاد الإسلامي لهذا العام، تصدرت ماليزيا مرة أخرى مجموعة من أفضل 15 اقتصاداً إسلامياً مع ظهور الإمارات في المركز الثاني.

وفي تصنيف القطاعات، برزت دولة الإمارات في المركز الأول في خمسة قطاعات مثل الأغذية الحلال، والسياحة الحلال، والأزياء، والإعلام الحلال والترفيه، ومستحضرات التجميل الحلال مقارنة بثلاثة قطاعات في 2017.

ومع مساهمة الاقتصاد الإسلامي بنسبة 8.3 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي لدبي، فإن الإمارات في وضع قوي وتساهم في تنمية الاقتصاد الإسلامي، مع توقعات بنمو هذا الاقتصاد إلى 3.8 تريليون دولار بحلول عام 2023.

وقال وزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري ورئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي “هذا العام، عززت الإمارات مؤشرها للاقتصاد الإسلامي العالمي (GIE)، وحققت أعلى النقاط في قطاعين إضافيين. ويشهد صعود مكانة الدولة على الالتزام بتنفيذ مبادرات المركز، ومساهماته الهامة في تنمية الاقتصاد الإسلامي في دبي، فضلاً عن نجاح حملة التنمية المستدامة في دولة الإمارات كجزء من رؤية اقتصاد ما بعد النفط”.

ويقدر هذا التقرير أن إنفاق المسلمين العالمي عبر قطاعات نمط الحياة كان 2.1 تريليون دولار في عام 2017، في حين أن قطاع التمويل الإسلامي لديه 2.4 تريليون دولار من إجمالي الأصول، بحسب غلف نيوز.

وتؤدي الأغذية والمشروبات إلى إنفاق المسلمين ما قيمته 1.3 تريليون دولار، تليها الملابس بقيمة 270 مليار دولار، ووسائل الإعلام والترفيه بقيمة 209 مليار دولار ، والسفر بمبلغ 177 مليار دولار، والإنفاق على المستحضرات الصيدلانية ومستحضرات التجميل بمبلغ 87 مليار دولار و 61 مليار دولار أمريكي على التوالي.

وشهدت دولة الإمارات معدل نمو سنوي مركب بنسبة 6 في المائة (CAGR) في نتائج مؤشر GIE منذ عام 2014 واتخذت خطوات مهمة إلى الأمام هذا العام، لتعزيز دورها الأساسي في التنظيم العالمي للمنتجات الحلال. ومع مساهمة الاقتصاد الإسلامي بنسبة 8.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لدبي، فإن الإمارات في وضع قوي للمشاركة في تنمية الاقتصاد الإسلامي

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