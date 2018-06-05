هل تأثرت رحلات طيران الإمارات بشهر رمضان؟!

طيران الإمارات

قال تيم كلارك الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات إن الشركة أوقفت 20 طائرة خلال شهر رمضان، حيث أدى توقيت الشهر الكريم هذا العام إلى تفاقم التراجع الموسمي في الطلب من الركاب الخليجيين والمسافرين من رجال الأعمال من خارج المنطقة.

وقال كلارك للصحفيين في سيدني في الاجتماع السنوي لجمعية النقل الجوي الدولية، إن الطائرات ستبدأ في العودة الى الخدمة بعد عطلة عيد الفطر، مع وصول الأسطول إلى ذروته في سبتمبر أو أكتوبر، بحسب أرابيان بيزنس.

وقال كلارك يوم الاثنين “الطلب على السفر انخفض بدرجة كبيرة في العالم الاسلامي مع بداية شهر رمضان، وخاصة هذا العام الذي يتوافق مع شهر مايو الذي يشهد انخفاضاً بالطلب بشكل عام”.

وأضاف كلارك أن حركة الطيران في مايو انخفضت بنسبة 50% عن الشهر السابق. وقال: “ليس من السهل القيام بالأعمال التجارية خلال تلك الفترة”.

وتعد طيران الإمارات أكبر شركة طيران دولية في العالم، وتحلق أكثر من 265 طائرة من دبي وتشمل أكبر أساطيل 777s وطائرات من طراز A380.

وفي الوقت الذي أعرب فيه كلارك عن قلقه في أبريل من أن نقص طواقم الطيران يمكن أن يعيق خطط النمو، قال يوم الاثنين إنه وجد حلاً لهذه المشكلة، مع توقعات بوصول مستويات الطاقم إلى طبيعتها بحلول هذا الشتاء.

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