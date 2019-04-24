لأول مرةمنذ 5 سنوات... السعودية تحقق أول فائض بالميزانية

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إن المملكة حققت فائضاً في ميزانية الدولة بقيمة 27.8 مليار ريال في الربع الأول من العام الجاري.

وهذه هي المرة الأولى منذ العام 2014 ، التي تحقق فيها المملكة العربية السعودية فائضا في الميزانية

وأكد وزير المالية السعودي الذي كيات يتحدث في فعاليات الدورة الأولى لمؤتمر القطاع المالي في الرياض،أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السعودية ارتفعت بنسبة 28% في الربع الأول من العام الجاري.