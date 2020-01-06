لأول مرة... أمريكا ثالث أكبر مصدر للنفط في العالم بعد السعودية وروسيا

أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية ثالث أكبر مُصدر للنفط في العالم لأول مرة بصادرات تبلغ 4.46 مليون برميل يوميا، تم تسجيلها الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى مسجل في تاريخها.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية والمبادرة المشتركة للبيانات النفطية "جودي"، تتصدر السعودية كبار مُصدري النفط في العالم بـ7.06 مليون برميل يوميا في أكتوبر الماضي، تليها روسيا بـ5.42 مليون برميل يوميا.

وبذلك تفوقت الولايات المتحدة الأمريكية في الوقت الحالي، على العراق وكندا والإمارات ونيجيريا والكويت، وهي من أعرق منتجي ومُصدري الخام في العالم.

وقفزت صادرات الولايات المتحدة الأمريكية من النفط الأسبوع الماضي 100 في المائة "2.23 مليون برميل يوميا" مقارنة بمستوياتها في الفترة نفسها من عام 2018 "الأسبوع المنتهي 28 ديسمبر 2018" البالغة 2.24 مليون برميل يوميا، ما يعني تضاعفها خلال عام.

وجاءت القفزة في الصادرات الأمريكية من النفط الخام في ظل تسجيل إنتاجها مستوى قياسيا عند 12.9 مليون برميل يوميا تتصدر به كبار منتجي العالم من الخام.

وفي الأسبوع الماضي، سجلت الولايات المتحدة أدنى صافي واردات بنحو 1.9 مليون برميل يوميا، في ظل بلوغ الصادرات 4.46 مليون برميل يوميا، مقابل واردات بنحو 6.4 مليون برميل يوميا.

وفي التفاصيل، تُصدر 13 دولة حول العالم أكثر من مليون برميل يوميا لكل منها، بإجمالي 36.3 مليون برميل يوميا من النفط الخام. فيما تتصدر السعودية دول العالم في تصدير النفط بمتوسط 7.06 مليون برميل يوميا، تليها روسيا بمتوسط 5.42 مليون برميل يوميا.

ثالثا تأتي الولايات المتحدة الأمريكية بمتوسط 4.46 مليون برميل يوميا، ثم العراق بمتوسط 3.86 مليون برميل يوميا، وفي المركز الخامس جاءت كندا بمتوسط صادرات 3.23 مليون برميل يوميا، ثم الإمارات بمتوسط 2.62 مليون برميل يوميا.

أما نيجيريا فجاءت سابعا بصادرات تبلغ 1.92 مليون برميل يوميا، ثم الكويت بمتوسط 1.88 مليون برميل يوميا، وفي المرتبة التاسعة تأتي البرازيل بمتوسط 1.33 مليون برميل يوميا، ثم كازاخستان بمتوسط 1.24 مليون برميل يوميا.

وجاءت النرويج في المركز الـ11 بمتوسط تصدير 1.16 مليون برميل يوميا، ثم المكسيك بمتوسط 1.08 مليون برميل يوميا، وأخيرا في المرتبة الـ13 تأتي أنجولا بمتوسط مليون برميل يوميا.