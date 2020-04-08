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لأول مرة... الصين تبعد أمريكا عن عرش براءات الاختراع

منشور 08 نيسان / أبريل 2020 - 09:16
الصين تبعد أمريكا عن عرش براءات الاختراع
عملاق الاتصالات الصيني هواوي كان الشركة المسجلة لأكبر عدد من براءات الاختراع للعام الثالث على التوالي.
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قالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة المعنية بتسجيل براءات الاختراع اليوم إن الصين هي أكبر مصدر لطلبات تسجيل البراءات الدولية في العالم في 2019

قالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة المعنية بتسجيل براءات الاختراع اليوم إن الصين هي أكبر مصدر لطلبات تسجيل البراءات الدولية في العالم في 2019، مزيحة بذلك الولايات المتحدة عن عرش ظلت متربعة عليه منذ إقامة تلك المنظومة قبل أكثر من 40 عاما.

وأضافت المنظمة العالمية للملكية الفكرية، التي تشرف على نظام يمّكن الدول من تبادل الاعتراف ببراءات الاختراع، أن 58 ألفا و990 طلبا جاءت من الصين العام الماضي مقارنة مع 57 ألفا و840 من الولايات المتحدة، وفقا لـ"رويترز".

وأشارت إلى أن العدد الوارد من الصين ارتفع لمئتي مثل في 20 عاما فقط. وتقدمت الولايات المتحدة بأعلى عدد طلبات في العالم في كل عام منذ توقيع معاهدة التعاون الخاصة ببراءات الاختراع في 1978.

ويأتي أكثر من نصف الطلبات حاليا من آسيا وتحتل اليابان المركز الثالث تليها ألمانيا ثم كوريا الجنوبية.
وتعد ملكية براءات الاختراع مؤشرا مهما على قوة الدولة الاقتصادية ومدى خبرتها في القطاع الصناعي.

وتُظهر بيانات المنظمة أن عملاق الاتصالات الصيني هواوي كان الشركة المسجلة لأكبر عدد من براءات الاختراع للعام الثالث على التوالي.

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Via SyndiGate.info


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