لأول مرة في التاريخ.. الدولار يتخطى حاجز الـ 24 جنيهاً مصرياً

لأول مرة في التاريخ تخطى الدولار اليوم حاجز الـ 24 جنيهاً مصرياً في عدد من البنوك العاملة بالسوق المصري، وجاء ذلك عقب جلستي عمل عقب قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف وفقاً لسياسة العرض والطلب.

الدولار مقابل الجنيه المصري

على الرغم من استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري عند 22.99 جنيه للبيع، مقابل 22.85 جنيه للشراء بحسب بيانات البنك المركزي، ارتفعت سعر الدولار في البنوك العاملة المحلية لتتخطى حاجز الـ 24 جنيهاً مصرياً.

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم 23.15 جنيه للشراء، مقابل 23.20 جنيه للبيع، ونفس الأسعار تكررت في بنك مصر.

الدولار يتخطى حاجز الـ 24 جنيه

تخطى سعر الدولار حاجز الـ 24 جنيه في عدد من البنوك المصرفية العاملة ليسجل 24.10 جنيه للشراء مقابل 24.20 جنيه للبيع بحسب الأسعار المتداولة، وهذه البنوك هي: