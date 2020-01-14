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لأول مرة في التاريخ... الليرة السورية تكسر حاجز الألف أمام الدولار

منشور 14 كانون الثّاني / يناير 2020 - 10:15
المصرف المركزي السوري ما زال يثبت سعر صرف الدولار عند 436 ليرة
الليرة السورية
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تجاوز سعر الدولار في سوريا 1000 ليرة سورية وهو حاجز تتجاوزه الليرة لأول مرة وسط ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار جميع السلع.

تجاوز سعر الدولار في سوريا 1000 ليرة سورية وهو حاجز تتجاوزه الليرة لأول مرة وسط ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار جميع السلع.

وذكر متعاملون أن الليرة السورية تجاوزت حاجز الألف هبوطاً أمام الدولار، بعد فترة من حالة عدم استقرار كانت شهدتها أسعار الصرف منذ أن لامست الليرة حاجز الألف، من دون أن تتخطاه مطلع الشهر الماضي.

يذكر أن المصرف المركزي السوري ما زال يثبت سعر صرف الدولار عند 436 ليرة، كما أنه ما زال يلتزم الصمت أمام حالة التدهور التي تشهدها العملة المحلية، وهي الحالة التي تركت آثارها على جميع السلع في البلاد، التي شهدت ارتفاعات كبيرة، خاصة السلع التي تعتمد في مكوناتها على مواد مستوردة.

العملة السورية تهوي إلى أدنى مستوى في تاريخها مقابل الدولار
سورية تختم 2019 بالغلاء وتدهور الليرة

 

Via SyndiGate.info


Copyright © CNBC Arabia

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