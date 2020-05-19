لأول مرة منذ 2011... احتياطي النقد الأجنبي في تونس يغطي 133 يوما من التوريد

أعلن البنك المركزي التونسي عن زيادة حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي ليبلغ أكثر من 6ر21 مليار دينار تونسي (حوالي 5ر7 مليار دولار أمريكي).

ويغطي الاحتياطي الحالي 133 يوما من التوريد بحسب آخر تحديث للبنك اليوم، وهو معدل قياسي منذ عام 2011.

وتعزز الاحتياطي بآلية التمويل السريع لصندوق النقد في أبريل الماضي والبالغ 745 مليون دولار لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ومقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ارتفع الاحتياطي بنسبة 6ر63 بالمئة ما يغطي آنذاك 75 يوما من التوريد.