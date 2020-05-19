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لأول مرة منذ 2011... احتياطي النقد الأجنبي في تونس يغطي 133 يوما من التوريد

منشور 19 أيّار / مايو 2020 - 05:23
يغطي الاحتياطي الحالي 133 يوما من التوريد بحسب آخر تحديث للبنك اليوم، وهو معدل قياسي منذ عام 2011
تعزز الاحتياطي بآلية التمويل السريع لصندوق النقد في أبريل الماضي والبالغ 745 مليون دولار لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد  (كوفيد-19)
أبرز العناوين
أعلن البنك المركزي التونسي عن زيادة حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي ليبلغ أكثر من 6ر21 مليار دينار تونسي (حوالي 5ر7 مليار دولار أمريكي).

أعلن البنك المركزي التونسي عن زيادة حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي ليبلغ أكثر من 6ر21 مليار دينار تونسي (حوالي 5ر7 مليار دولار أمريكي).

ويغطي الاحتياطي الحالي 133 يوما من التوريد بحسب آخر تحديث للبنك اليوم، وهو معدل قياسي منذ عام 2011.

وتعزز الاحتياطي بآلية التمويل السريع لصندوق النقد في أبريل الماضي والبالغ 745 مليون دولار لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد  (كوفيد-19).   

ومقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ارتفع الاحتياطي بنسبة 6ر63 بالمئة ما يغطي آنذاك 75 يوما من التوريد.

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Via SyndiGate.info


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