لاجارد تدعو الاتحاد الأوروبي على أن يفكر في صناديق تنمية دائمة

ذكرت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي التفكير في أداة دائمة لدعم الاقتصاد.

وأشارت لاجارد في مقابلة مع "لوموند" الفرنسية إلى صندوق التنمية الخاص بأزمة كورونا والذي تبلغ قيمته 750 مليار يورو.

موضحة أن هذه الأداة صُممت لتناسب وضعا استثنائيا، لكن "يجب أن نناقش إمكانية بقائها في صندوق الأدوات الأوروبي بحيث يمكن استخدامها مرة أخرى في حالة ظهور ظروف مماثلة". معربة عن أملها في إجراء مناقشة حول أداة ميزانية مشتركة لمنطقة اليورو.

واستمر الجدل لفترة طويلة حول ما إذا كانت الموارد المالية الكبيرة من صندوق مواجهة أزمة كورونا يجب أن تمهد الطريق لسياسة مالية أوروبية مشتركة. ويدعم هذا الاتجاه في ألمانيا وزير المالية أولاف شولتس.

وقد أحجم البنك المركزي الأوروبي حتى الآن عن الدخول في هذا الجدل. ومع ذلك يدافع البنك منذ فترة طويلة عن تطوير ميزانية مشتركة لمنطقة اليورو. ونشر البنك المركزي الأوروبي مقابلة لاجارد مع الصحيفة الفرنسية اليوم الاثنين على موقعه على الإنترنت.