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لا اندماج بين رينو ونيسان بفعل جائحة كورونا

منشور 28 أيّار / مايو 2020 - 07:02
لا اندماج بين رينو ونيسان بفعل جائحة كورونا
شركة نيسان
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استبعدت شركات رينو ونيسان موتور وميتسوبيشي موتورز الدمج أمس، وقالت بدلاً من ذلك إنها ستتعاون على نحو أوثق في تطوير السيارات لخفض التكاليف وإنقاذ تحالفها المتعثر.

استبعدت شركات رينو ونيسان موتور وميتسوبيشي موتورز الدمج أمس، وقالت بدلاً من ذلك إنها ستتعاون على نحو أوثق في تطوير السيارات لخفض التكاليف وإنقاذ تحالفها المتعثر.

وتواجه الشركات الثلاث أزمة بفعل جائحة كورونا التي جاءت بينما تحاول إعادة صياغة شراكتها بعد القبض على رئيس مجلس إدارة المجموعة ومهندس الشراكة كارلوس غصن في 2018 وعزله من منصبه.

وتسبب سعي غصن لدمج نيسان ورينو في توتر العلاقات بين شركتي صناعة السيارات الفرنسية واليابانية. وقالت مصادر كبيرة لـ«رويترز» إن الخطة الجديدة تهدف لأن تكون مثل معاهدة سلام لحل التوتر المستمر منذ فترة طويلة. وصعد سهم رينو بنحو 20 % بعد هذه الإعلانات.

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Via SyndiGate.info


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