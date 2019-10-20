لبنان: الموافقة على الموازنة النهائية للعام المقبل دون أي ضرائب جديدة

قال وزير المال اللبناني، علي خليل، بعد لقاء مع رئيس الوزراء سعد الحريري إنهما اتفقا على موازنة نهائية لا تتضمن أي ضرائب أو رسوم إضافية وذلك في محاولة لتهدئة احتجاجات واسعة النطاق.

ومن جهته قال الرئيس اللبناني ميشال عون على تويتر "سيكون هناك حل مطمئن للأزمة".

ويأتي تصريح الوزير على خلفية احتجاجات شارك فيها عشرات الآلاف من اللبنانيين مع تزايد الشكاوى من الفساد وسوء إدارة الحكومة للموارد المالية وفشلها في مواجهة تفاقم البطالة.