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لبنان سيبدأ بإصدار سندات بالعملة المحلية بفائدة السوق

لبنان سيبدأ بإصدار سندات بالعملة المحلية بفائدة السوق
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