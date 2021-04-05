لبنان يشهد ازدياد انهيار العملة بالتزامن مع الارتفاع الكبير للأسعار

ألقت الأزمة الاقتصادية في لبنان بثقلها على الأوضاع المعيشية، بعدما انهارت قيمة العملة المحلية، وارتفعت أسعار السلع الغذائية بشكل جنوني، لتعمق جراح اللبنانيين ومعاناتهم المستمرة منذ 18 شهرا.

وارتفعت وتيرة تهافت المواطنين على شراء البضائع المدعومة بشكل شبه يومي، وما رافق ذلك أحياناً من إشكالات في المتاجر، للحصول على كيس أرز أو عبوة زيت أو حليب، قبل نفاد الكمية في غضون دقائق بعد عرضها للبيع.

وما تزال الأزمة الاقتصادية في لبنان تتصاعد منذ أواخر 2019، الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية في 1990، إذ أدت إلى انهيار مالي غير مسبوق.

ومنذ منتصف 2020، تدعم الحكومة اللبنانية “سلة غذائية” تتألف من 35 صنفاً من الزيوت والحليب واللحوم والأسماك والأطعمة المعلبة والحبوب وغيرها، إضافة إلى مواد أخرى تدخل في الإنتاج الزراعي والحيواني.

و”الدعم” يحصل من خلال تأمين المصرف المركزي الدولار لمورديها على سعر صرف 3900 ليرة، بينما يبلغ سعر صرف الدولار في السوق السوداء نحو 12500 ليرة.

لكن هذا الدعم، إضافة إلى دعم استيراد المحروقات والأدوية والقمح وفي ظل الأزمة الاقتصادية، جعل احتياطي العملات الأجنبية لدى المصرف المركزي ينخفض إلى 16 مليار دولار، من 30 مليار دولار قبل عام.

واهتزت الليرة اللبنانية في ديسمبر 2019 حيث بلغ سعر صرف الدولار الأميركي 2000 ليرة، بعدما صمدت على مدى 20 عاماً عند حدود 1515 ليرة، وفق دراسة نشرتها شركة “الدولية للمعلومات” الخاصة.

واستمر تدهور العملة اللبنانية تدريجياً حتى وصل سعر صرف الدولار الواحد في منتصف مارس إلى 15 ألف ليرة، قبل أن يستقر عند 12500 ليرة حتى صباح الجمعة.

تهافت المواطنين على المواد الغذائية المدعومة، قوّض الحصول عليها قبل نفاد الكمية المحدودة في الأسواق

ومنذ أسابيع، ازداد التهافت على أصناف السلع المدعومة لأن سعرها منخفض أقل بـ3 أو 4 مرات (يتغير وفق سعر صرف الدولار في السوق السوداء) من الأنواع الأخرى غير المدعومة.

وبشكل شبه يومي، يتداول نشطاء عبر مواقع التواصل تسجيلات مصورة تظهر تهافت المواطنين في بعض المتاجر على مواد غذائية مدعومة، ما تسبب أحياناً بإشكالات بشأن أحقية الحصول عليها قبل نفاد الكمية المحدودة في الأسواق.

وقال علي شحادة، مدير أحد المتاجر اللبنانية التي تضم فروعاً في عدة مناطق في البلاد، إن “السلع المدعومة لا تتوافر إلا بكميات قليلة ولا تكفي زبائننا، ما ينعكس تململاً لدى الناس في غالب الأحيان”.

وأضاف “تصلنا كميات قليلة من السلع المدعومة، لكنها تنفد بسرعة بسبب إقبال الناس عليها”، موضحاً أنه “ما أن يعلم الناس بوجود مواد مدعومة.. فإنهم يتهافتون على شرائها فوراً.

نشعر وكأن هناك رغبة لإذلال المواطنين، وهذه ليسـت طريقـة للتعامل”.

وارتفع معدل الفقر في لبنان خلال 2020 إلى 55 في المئة، بينما تزايد معدل الذين يعانون من الفقر المدقع بثلاثة أضعاف، من 8 في المئة إلى 23 في المئة، وفقاً لتقرير “لجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغربي آسيا” (الإسكوا).

وقال المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد أبوحيدر إن “قيمة الدعم الشهري للسلة الغذائية كان يبلغ 200 مليون دولار، لكن أخيراً بات يبلغ 80 مليون دولار شهرياً بعدما تم حصر الدعم بالسلع الضرورية”.

ولفت أبوحيدر أن هبوط قيمة الليرة مقابل الدولار سبَّب ارتفاعاً في أسعار السلع الغذائية، لأن أكثر من 80 في المئة من الغذاء في لبنان مستورد.

وأضاف “في ظل ذلك، إضافة إلى انخفاض القدرة الشرائية عند معظم الناس.. أصبح طبيعياً اللجوء إلى السلع الأرخص، أي المدعومة”.