لبنان يشهد طوابير سيارات أمام محطات الوقود واحتجاجات على تدهور العملة

ما زالت طوابير السيارات مستمرة أمام محطات الوقود في لبنان أمس مع شح الإمدادات، وسط أزمة اقتصادية وصفها البنك الدولي بين أشد وأسوأ الأزمات، بعد احتجاجات على تدهور العملة الوطنية.

وبحسب "الفرنسية"، أصيب نحو 20 شخصا بين محتجين وعسكريين بجروح في لبنان خلال تظاهرات في مدينة طرابلس، وفق ما أفاد الجيش اللبناني ومنظمة إغاثية الأحد، عقب استمرار تدهور الليرة اللبنانية إلى مستويات غير مسبوقة في السوق السوداء.

وعاد الهدوء صباح أمس إلى مدينتي طرابلس وصيدا، بعدما انطلقت تظاهرات ليل السبت فيهما، وفي العاصمة بيروت احتجاجا على الأوضاع المعيشية واستمرار تدهور الليرة اللبنانية. وأفادت غرفة العمليات في جهاز الطوارئ والإغاثة وهي منظمة صحية محلية في طرابلس، أمس بأن "ستة فرق إسعافية استجابت للاحتجاجات التي حصلت في طرابلس" البارحة الأولى.

وأكدت أنها أسعفت 18 شخصا من مدنيين وعسكريين، ونقل أربعة منهم إلى مستشفيات المدينة.

من جانبها، أفادت قيادة الجيش اللبناني في بيان أن تسعة عسكريين أصيبوا في طرابلس "بعدما أقدم شبان يستقلون دراجات نارية على رمي قنابل صوتية" باتجاههم.

كما تحدث بيان الجيش عن تعرض عسكريين "للرشق بالحجارة ما أدى إلى إصابة أحدهم" في منطقة أخرى من المدينة. وتم تثبيت سعر الدولار عند 1507 ليرات منذ 1997، لكن أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد جعلت العملة الوطنية تنهار في السوق الموازية غير الرسمية.

قال صرافون أمس الأول إن الدولار يتم التداول به بسعر بين 17300 و17500 ليرة في السوق السوداء، في حين أشار بعضهم على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن سعر الدولار قد وصل إلى 18 ألف ليرة. ويشهد لبنان أزمة اقتصادية حذر البنك الدولي الشهر الحالي من أنها تصنف من بين أشد وأسوأ الأزمات منذ منتصف القرن الـ19 منتقدا التقاعس الرسمي عن تنفيذ أي سياسة إنقاذية وسط شلل سياسي.

وازدادت أخيرا حدة الأزمة، إذ بات اللبنانيون ينتظرون في طوابير طويلة أمام محطات الوقود التي اعتمدت سياسة التقنين في توزيع البنزين والمازوت. ويتزامن ذلك مع انقطاع في عدد كبير من الأدوية وارتفاع في أسعار المواد الغذائية المستوردة بأغلبيتها.

وكان متظاهرون لبنانيون قد حاولوا اقتحام فروع للبنك المركزي في مدينتين رئيستين أمس الأول، وفق وسائل إعلام محلية، عقب استمرار تدهور الليرة اللبنانية إلى مستويات غير مسبوقة في السوق السوداء.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن مسيرات جابت شوارع طرابلس احتجاجا على "الأوضاع المعيشية الصعبة" و"ارتفاع سعر صرف الدولار".

وأضافت الوكالة أن "عددا من المحتجين قاموا باقتحام الباحة الخارجية لمصرف لبنان في طرابلس.. وتمكنوا من خلع الباب الحديدي، ورددوا هتافات منددة بالسلطة، فيما عملت عناصر الجيش اللبناني المنتشرة في المكان على منعهم من دخول المصرف". وأضرم متظاهرون النيران في مدخل مبنى حكومي، وحاول بعضهم اقتحام منازل نائبين لكن القوات الأمنية منعتهم.

وقالت الوكالة الوطنية إن "أصوات أعيرة نارية سمعت خارج منزل النائب محمد كبارة وتدخل الجيش لتفريق المحتجين". وفي مدينة صيدا حاول متظاهرون اقتحام فرع البنك المركزي في المدينة، حيث عملت القوى الأمنية على إبعادهم، بحسب الوكالة الوطنية.

كما خرجت تظاهرات متفرقة في العاصمة بيروت، حيث قامت مجموعة من المتظاهرين بإحراق الإطارات المطاطية.