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لبنان يعتزم التوقف عن سداد جميع مستحقات السندات الدولية الدولارية

منشور 23 آذار / مارس 2020 - 11:49
لبنان يعتزم التوقف عن سداد جميع مستحقات السندات الدولية الدولارية
التوقف عن دفع جميع سندات اليوروبوند المستحقة بالدولار الأمريكي
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قالت وزارة المالية اللبنانية إن بلاده سيتوقف عن سداد جميع مستحقات سنداته الدولية الدولارية

قالت وزارة المالية اللبنانية إن بلاده سيتوقف عن سداد جميع مستحقات سنداته الدولية الدولارية، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة إلى وضع خطة إنقاذ لإخراج البلاد من أزمتها المالية الشديدة.

وجاء في البيان أن الحكومة قررت "التوقف عن دفع جميع سندات اليوروبوند المستحقة بالدولار الأمريكي" وأن وزارة المالية ستجري تبيانا للمستثمرين يوم 27 مارس آذار.

وكان لبنان المثقل بالديون قد علق هذا الشهر سداد سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار وقال إنه غير قادر على سداد مستحقات الدين بسبب الضغط على احتياطيات النقد الأجنبي.

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Via SyndiGate.info


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