لبنان يواجه أزمة محروقات جديدة

أكّد ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا في اتصال لـ"النهار": "إننا بانتظار أن تصل البواخر إلى الدولة اللبنانية لحلّ جزء من مشكلة المحروقات"، وذلك بعد أن تفاقمت أزمة المازوت، وأعلنت عدداً من المحطات نفاد المادة ومن بينها محطتا "الأمانة" و"الأيتام".

وأوضح أبو شقرا أنّ "تأخير وصول البواخر، وعدم فتح اعتمادات ساهم في هذه الأزمة"، مضيفاً أنّه "خلال الـ 24 ساعة المقبلة سيعاد توزيع المحروقات على المناطق".

يُذكر أنّ رئيس مجلس الوزراء ​حسان دياب​ ترأس الاثنين اجتماعاً مع وزيري الاقتصاد والتجارة ​راوول نعمة​ والطاقة والمياه ​ريمون غجر​، والمدير العام للأمن العام ​اللواء عباس إبرهيم​ ووفد من مستوردي ​النفط​ ضم ​جورج فياض​، ​مارون شماس​ وأوسكار يمين، في حضور مستشاري رئيس الحكومة الياس عساف وحسين قعفراني، تمّ خلاله "البحث في وضع قطاع النفط والشح الحاصل في مادة ​المازوت​ والنقص في مادة ​البنزين​ بسبب عدم القدرة على إجراء الفحوصات في المختبرات"، بحسب غجر.

وأضاف غجر: "طرحنا بعض الحلول كإجراء الفحوص في الخارج أو الاستعانة بأشخاص جدد لتدريبهم على ذلك، وهذا الأمر يتطلب بعض الوقت إذ إننا نمر بوضع استثنائي".

بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب، تم هذه الليلة أخذ عينات المازوت من البواخر لإجراء الفحوصات المخبرية اللازمة، على أن يتم توزيع مادة المازوت على الأسواق خلال ال٢٤ ساعة المقبلة بعد إصدار نتائج الفحوصات#مجلس_الوزراء #حسان_دياب #pcm — رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) June 8, 2020

كما أكدت رئاسة مجلس الوزراء الاثنين أنّه "بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب، تم هذه الليلة أخذ عينات المازوت من البواخر لإجراء الفحوصات المخبرية اللازمة، على أن تُوزع مادة المازوت على الأسواق خلال الـ24 ساعة المقبلة بعد إصدار نتائج الفحوصات".