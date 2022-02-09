لتصميم أفضل خطة تسويقية: اتجاهات وسائل التواصل الاجتماعي 2022

كما في بداية كل عام، علينا أن نعترف بأهمية الدور الذي تلعبه وسائل التواصل الاجتماعي في الترويج لأي سلعة أو خدمة.

لا يمكن لأحد أن ينكر الفرق الذي يمكن لوسائل التواصل الاجتماعي إحداثه على تقديم شركة جديدة إلى الجمهور حتى أصبحت تعد واحدةً من أهم وسائل التواصل بين أي علامة تجارية وجمهور مستهلكيها.

من خلال نظرة سريعة على نتائج أداء مختلف الشركات خلال السنوات القليلة الماضية، يمكننا أن نرى ارتباطاً وثيقاً بين أرباح الشركات ومقدار الأموال التي استثمرتها في التسويق عبر الإنترنت.

ولكن خطة التسويق عبر الإنترنت هي: وثيقة توضح كل ما تحتاج إلى معرفته للترويج بنجاح لأعمالك عبر الإنترنت، إليك بعض الأمور التي ستساعدك في وضع خطّة مُحكمة



1- أن تفهم طبيعة عملك جيدا



2- أن تفهم السوق المستهدف



3- تحقّق من المنافسين



4- حدد ميزانية التسويق عبر الإنترنت — Husam Yaghi (@hus_yaghi) February 9, 2022

لا تكتفي وسائل التواصل الاجتماعي بإخبار المستهلكين عن الخدمة أو السلعة التي تقدمها شركة ما، بل أنها تنشئ مجتمعاً من الناس يمتاز بالولاء تجاه العلامة التجارية.

إضافة إلى ذلك، فرضت وسائل التواصل الاجتماعي استراتيجيات جديدة تتبعها الشركات وفق المنصة التي تختارها واهتمامات مستخدميها. فمثلاً، تهتم معظم الشركات الآن بالتواجد على منصة تيك توك الشهيرة والتي تزداد شعبيتها بين مواليد الجيل زد. وهذا يزيد من أهمية مواظبة متخصصي التسويق في مختلف الشركات على معرفة آخر التطورات في العالم الرقمي ومواكبة أحدث وسائل التواصل الاجتماعي، ما يساعدهم في وضع خططهم السنوية على أفضل وجه.

اتجاهات وسائل التواصل الاجتماعي 2022

إليكم 10 نصائح يقدمها تقرير Talkwalker السنوي لمساعدة متخصصي التسويق في وضع خططهم لهذا العام.

1. سيطرة تيك توك

يتوقع التقرير أن تستمر شعبية تطبيق مشاركة مقاطع الفيديو الشهير في الزيادة خلال عام 2022، حتى أنه قد يصبح أهم المنصات على الإطلاق، ما يعني ضرورة أن تبدأ الشركات التنافسية في إنشاء قنواتها الخاصة على التطبيق في أسرع وقت ممكن.

بحسب التقرير، أصبح تيك توك ثاني أكثر التطبيقات تحميلاً في العالم بعد فيسبوك، بعد أن تم تحميله لأكثر من 3 مليارات مرة حتى الآن.

2. الإعلانات

كذلك تنبأ تقرير Talkwalker أن يكون هناك دور أكثر لوسائل التواصل الاجتماعي في إدارة حملات الترويج المدفوعة خلال عام 2022، خصوصاً مع تضاؤل دور ملفات الكوكيز التي يتوقع أن تنتهي بحلول عام 2023.

بحسب التقرير، يؤكد قرابة 49% من مستخدمي الإنترنت ارتفاع احتمال أن يقوموا بشراء منتج لشركة شاهدوا إحدى إعلاناتها خلال تصفح بعض المواقع.

3. التسوق عبر وسائل التواصل الاجتماعي

كذلك يتوقع الخبراء ارتفاعاً في استخدام ميزات التسوق التي تقدمها وسائل التواصل الاجتماعي، التي من شأنها أن تبسط تجارب التسوق الإلكتروني ويشجع عدداً أكبر من الناس على التسوق عبر الإنترنت في 2022.

كذلك يتنبأ التقرير باستمرار دور المؤثرين الاجتماعيين في الترويج لمختلف الخدمات، وذلك بعد أن عبر 69% من المسوّقين عن خططهم لإنفاق المزيد من المال على حملات دعائية من خلال مؤثري انستغرام هذا العام.

4. المحتوى الموجّه للمستهلكين

لا يخفى على أحد أن جائحة كورونا سرّعت وكثّفت من استخدام الإنترنت عبر العالم.

خلال عام 2012، سجل استخدام الانترنت ارتفاعاً بأكثر من نصف مليار شخص، أي ما يعادل 14% مقارنة بالعام الذي سبقه. هذا يعني أن العلامات التجارية ستركز بشكل أكبر من أي وقت مضى على إنتاج محتوى إلكتروني يهمّ المستهلكين.

5. التواجد على أكثر من منصة إلكترونية أمر أساسي

يلاحظ التقرير أن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ما عاد يقتصر على منصة بعينها، بل يعمل معظم مستخدمي الإنترنت على توزيع وقتهم على عدد من المنصات ليتمكنوا من الاطلاع على معظم أحداث العالم.

في مثال، يتحدث التقرير عن أن 64.5% من مستخدمي الإنترنت يحصلون على الأخبار العاجلة عن طريق فيس بوك وتويتر ويوتيوب وسناب تشات وإنستغرام، إضافة إلى وسائل الإعلام التقليدية. يصبح المستهلك نتيجة لذلك أكثر انتقائية ووعياً بجودة المحتوى المقدم له، فيسعى للحصول على الحقائق والمعلومات الدقيقة من كل منصة. أصبح هذا كذلك سبباً لتصاعد اهتمام المتابعين بتتبع الأخبار الزائفة ونبذ المصادر الإخبارية التي تنشر المعلومات المضللة.

6. انتقائية أكبر للمؤثرين الاجتماعيين

بحلول هذا العام، أصبح وجود المؤثرين الاجتماعيين أكثر من مجرد ظاهرة جديدة، ما يعني أن الشركات المعُلنة ستبدي اهتماماً أكبر باختياراتها للمؤثرين الأنسب لتمثيل علامتها التجارية، خصوصاً مع تزايد أعدادهم وتنوع منصاتهم.

في مثال على ذلك، يذّكرنا التقرير بتجربة التعاون التي قامت بها دار لوي فيتون الفرنسية مع فرقة BTS الكورية ذات الشعبية الطاغية من أجل ترويج مجموعة 2021 للأزياء في العاصمة الكورية سول.

7. العنصر البشري

ينصح التقرير المسوّقين بالتركيز على إضفاء عنصر بشري على حملاتهم الدعائية لضمان تفاعل وتواصل المستهلكين معهم.

8. عوالم الميتافيرس

لم نسمع بالميتافيرس إلا قبل عدد قليل من الأشهر عندما تمت إعادة تسمية شركة فيسبوك باسم ميتا في أكتوبر 2021. لكننا ندرك أننا بتنا نعيش في شكل من أشكال عالم الميتافيرس لعدة سنوات، من خلال قضاء الكثير من الوقت في العوالم الافتراضية.

خلال عام 2022، من المتوقع أن تبدأ الكثير من الشركات باستكشاف فرصة التسويق عبر الميتافيرس بطرق بسيطة مثل تجارب الواقع الافتراضي والواقع المعزز. رأينا ذلك العام الماضي عندما قدمت دار غوتشي للأزياء عرضاً افتراضياً بالتعاون مع روبلوكس.

9. علامات تجارية أكثر شمولية

يذكرنا التقرير بأهمية مراعاة العلامات التجارية للقضايا الاجتماعية التي تهم المستهلكين، وأن تشمل حملاتهم الدعائية على ما يظهر اهتمامهم بالقضايا الانسانية.

10. ولاء ومشاركة المجتمع

يذكرنا التقرير مجدداً بالقوة التي تمثلها المجتمعات الإلكترونية التي يمكن للعلامات التجارية بناءها لضمان ولاء مستهلكيها، وهو ما يتعين على فرق التسويق أن تعيه وتشمله في خططها التسويقية للعام الجديد.