لحظة فارقة في التاريخ.. عدد سكان العالم يتخطى 8 مليارات نسمة

أفادت تقديرات شعبة السكان التابعة للأمم المتحدة بأنّ عدد سكان العالم تخطي أمس عتبة 8 مليارات نسمة في لحظة فارقة من تاريخ التطور البشري، وذلك قبل أن تبدأ معدلات الولادة بالتباطؤ، بحسب أرقام نشرتها الأمم المتحدة.

أكدت الأمم المتحدة في بيان لها بأنّ السبب وراء هذا النمو في عدد سكان العالم (غير المسبوق) يرجع إلى الزيادة التدريجية في عمر الإنسان بفضل التحسينات التي أُجريت على القطاع الصحي العام والتغذية والنظافة الشخصية، وبطبيعة الحال تقدم الطب، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الخصوبة في بعض الدول.

على الرغم من ذلك النمو جاءت هذه الأخبار مصحوبة بتحذيرات من قبل الأمم المتحدة بأنّ تعداد سكان العالم سينكمش قريباً.

ومن جانبه اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة هذا النمو "فرصة للإحتفال بالتنوع والتطوّر مع الأخذ بعين الاعتبار المسؤولية المشتركة للبشرية تجاه الكوكب"، حيث يوجد مخاوف من أن يستنزف عدد سكان الكوكب موارد الأرض لا سيّما في ظل استهلاك الأكثر ثراء للموارد المتاحة.

وبينما استغرق نمو سكان العالم من 7 إلى 8 مليارات نسمة، اثنى عشر عاماً، من المتوقع أن يستغرق الأمر حوالى خمسة عشر عاماً (عام 2037)، حتى يصل عددهم إلى 9 مليارات نسمة، وفي ذلك إشارة إلى تباطؤ معدل النمو الإجمالي لسكان العالم.