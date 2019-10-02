لعشاق القهوة... هذه هي أفضل 8 وجهات سياحية

لا شك أن القهوة من أكثر المشروبات الساخنة شعبية في جميع أنحاء العالم، وتقدم بأشكال ووصفات تختلف من بلد لآخر.

وإذا كنت من عشاق القهوة، نقدم لك مجموعة من الوجهات السياحية التي يجب عليك زيارتها، لتحظى بمذاق مميز لمشروبك المفضل، بحسب موقع غريك أدفنشر:

اليابان

معظم الناس لا يفكرون بـ”اليابان” عندما تذكر القهوة. ومع ذلك، فهذا البلد واحد من الأفضل عندما يتعلق الأمر بنكهات البن. وتتبنى اليابان مقاربة فنية لثقافة البن، ولديها ثالث أعلى معدل استيراد في العالم.

تنزانيا

يمكنك زيارة الأسواق المحلية ومزارع البن في هذه البقعة الرائعة من العالم، ولا داعي للقلق، فلن تضطر إلى تسلق جبل كليمنجارو لمجرد الحصول على فنجان قهوة رائع في تنزانيا. ويمكنك أن تحصل على مشروبك المفضل مع إطلالة مميزة على المناظر الطبيعية المذهلة.

وإذا كنت محظوظاً، فقد تتاح لك فرصة لزيارة مزراع القهوة المحلية، ومعرفة كيف تتحول الحبوب التي تشربها كل يوم من البن المذهل إلى قهوة اسبريسو اللذيذة.

أستراليا

أستراليا، مثلها مثل العديد من البلدان في هذه القائمة شغوفة بالقهوة. وهناك الكثير من المقاهي العصرية التي يمكنك زيارتها خلال رحلتك، وخاصة في ملبورن.

وفي الواقع، بدأت الطبيعة المريحة والأنيقة للمقاهي الأسترالية تجد طريقها إلى بلدان أخرى في جميع أنحاء العالم أيضاً، مع ظهور مقاهي مستوحاة من الثقافة الأسترالية في كل مكان من المملكة المتحدة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

البرتغال

يعشق البرتغاليون الاستمتاع بقهوتهم، حيث يمكنك تذوق بعض من أفضل نكهات الإسبريسو في العالم عند زيارتك لهذا البلد. وتحب البرتغال قهوة الإسبريسو، ويتم تحضيرها بسحر العالم القديم، مستخدمة طرقاً تقليدية للتحميص للحصول على نكهة مثالية.

فرنسا

يمتلك الفرنسيون العديد من مشروبات القهوة التي ابتكروها بأنفسهم، بما في ذلك “النوسيتي”، وهي قهوة إسبريسو مع بضع قطرات من الحليب. وعلى الرغم من أن مذاق القهوة في فرنسا لذيذ، فربما يكون الجزء الأكثر جاذبية حول زيارة هذا البلد هو جو المقاهي، فهي توفر تجربة ودية لن تجدها في أي مكان آخر في العالم.

إيطاليا

تشبه ثقافة القهوة في إيطاليا الثقافة التي ستجدها في البرتغال. الفرق الرئيسي هو أنه ليس من المتوقع أن تجلس عندما تشرب قهوتك، حيث يقف الزبائن في إيطاليا وهم يحتسون قهوة الإسبريسو أثناء الدردشة مع الأصدقاء والزملاء.

تركيا

تقدم تركيا أسلوباً فريداً في تناول القهوة. في الواقع، في حين أن البلدان الأخرى تعتبر القهوة تعبيراً فنياً عن النكهة، توفر تركيا تجربة تدور حول تاريخ القهوة وعلوم تحضيرها.

ويتم التعامل مع هذا المشروب على محمل الجد في جميع أنحاء البلاد، رغم أنه غالباً ما يتم تقديمه في أكواب ملونة نابضة بالحياة تساعدك على الشعور كما لو كنت منغمساً في تجربة غربية غريبة.

الولايات المتحدة الأمريكية

أخيراً، لا يمكن إنهاء هذه القائمة لوجهات القهوة الرائعة دون التوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية، التي تقدم ثقافة مميزة للقهوة. سواء كان ذلك في المقاهي المريحة في بورتلاند، أو الأماكن النابضة بالحياة في مدينة نيويورك أو سياتل، حيث بدأت ستاربكس لأول مرة.