لعشاق انستغرام... هذا المطعم يناسبكم في دبي!

يعد Toro Toro أحد أشهر مطاعم الطاهي الشهير ريتشارد ساندوفال، وهو علامة تجارية جديدة في دبي وتتوسع الآن إلى أجزاء أخرى من العالم بعد نجاحها في المنطقة (افتتحت مؤخراً فرعًا في Fort Worth، تكساس).

تدير ساندوفال أيضًا مطعم مايا المكسيكي والمطبخ الآسيوي Zengo في دبي وفاكافا في أبوظبي. وفي الرحلة الأخيرة التي قام بها رئيس الطهاة إلى المنطقة كانت لإطلاق مطعم آخر – السيد تاكو مفتوح الآن في لو رويال ميريديان بيتش ريزورت آند سبا.

يقول ساندوفال: “نريد إنشاء مطعم ممتع حقًا يقدم طعامًا رائعًا. مايا هو طعام مكسيكي صارم وتورو تورو يمثل عموم أمريكا اللاتينية. ولكن السيد تاكو سيقدم مفهوم المتعة مع الأصدقاء؛ وسيكون له شخصية مختلفة تماما”.

بناءً على ذلك، يمكن للضيوف توقع مكان ممتلئ باللوحات على الجدران، وأطباق المشاركة والأجواء المرحة. وفي القائمة، 12 نوعًا من أنواع التاكو (مع كلاسيكيات أخرى مثل nachos وأجنحة الدجاج)، ويعِد ساندوفال بأن هذا المكان مناسب للجميع ويؤكد أن هذا هو الاتجاه الذي تسير فيه صناعة الأغذية والمشروبات، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.

ويقول ساندوفال، الذي يوضح أن لحظات إنستغرام ستكون جزءًا من روح السيد تاكو: “اليوم، كل شيء يتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي وإنستغرام. إنها طريقة تواصل الناس هذه الأيام، لذلك من المهم حقًا أن يحصلوا أيضًا على شيء يستحق التصوير”.