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لقياس تأثيرات درجات الحرارة على الانسان.. تطوير روبوت "يتعرق" لتبريد نفسه

تاريخ النشر: 11 حزيران / يونيو 2023 - 01:00
لقياس تأثيرات درجات الحرارة على الانسان..تطوير روبوت "يعرق" لتبريد نفسه
Shutterstock

طور باحثون روبوت حساس للحرارة يسمى "أندي" (ANDI) ويتميز بقدرته على التعرق لتبريد نفسه عندما يكون الجو حارًا، على غرار البشر.

لقياس تأثيرات درجات الحرارة على الانسان..تطوير روبوت "يعرق" لتبريد نفسه

وأشار الباحثون إلى أن "أندي" يعاني من صعوبة في التنفس عندما يتعرض لضغط درجات الحرارة.

روبوت في مجابهة ارتفاع درجات الحرارة العالمية

ويستخدم الباحثون في جامعة ولاية أريزونا نسخة خاصة من الروبوت القابل للتعرق كوسيلة لقياس تأثيرات درجات الحرارة القصوى على الجسم البشري. تأتي هذا الخطوة في ظل ارتفاع درجات الحرارة العالمية.

وأوضح الأستاذ كونراد ريكاجفسكي، أحد الباحثين الرئيسيين في المشروع، أنه من غير الأخلاقي إجراء هذه الاختبارات على أشخاص حقيقيين، مضيفا أن ما نعتبره ذروة الحرارة اليوم "قد يصبح المتوسط في غضون 20 عامًا."

وعلى الرغم من أن نماذج مماثلة لـ "أندي" تم استخدامها في مختبرات الحرارة، إلا أن الروبوت الذي يتبع لجامعة ولاية أريزونا هو الأول الذي يمتلك "نظام تبريد داخلي" يسمح باستخدامه واختباره في الهواء الطلق.

روبوت بأعضاء داخلية تشبه البشر 

ويرى الباحثون أن "أندي"، الذي يحتوي أيضًا على أعضاء داخلية تشبه البشر، قد يقدم رؤية إضافية حول الوفيات المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة.

وقالت الأستاذة جينيفر فانوس، المشاركة في الدراسة، إن هناك حالات وفاة تحدث في وادي سان فرناندو بأريزونا بسبب الحرارة ولم يتم فهمها تمامًا، وربما يساعد "أندي" في كشف الحقيقة.

يمكن رؤية "أندي" وهو يتجول في حرم جامعة ولاية أريزونا مع "صديقته" محطة أرصاد جوية محمولة تسمى "مارتي".

كلمات دالة:روبوتتكنولوجياأبحاثANDIأنديجامعة ولاية أريزوناالتغير المناخي

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