لقياس تأثيرات درجات الحرارة على الانسان.. تطوير روبوت "يتعرق" لتبريد نفسه

طور باحثون روبوت حساس للحرارة يسمى "أندي" (ANDI) ويتميز بقدرته على التعرق لتبريد نفسه عندما يكون الجو حارًا، على غرار البشر.

وأشار الباحثون إلى أن "أندي" يعاني من صعوبة في التنفس عندما يتعرض لضغط درجات الحرارة.

ويستخدم الباحثون في جامعة ولاية أريزونا نسخة خاصة من الروبوت القابل للتعرق كوسيلة لقياس تأثيرات درجات الحرارة القصوى على الجسم البشري. تأتي هذا الخطوة في ظل ارتفاع درجات الحرارة العالمية.

وأوضح الأستاذ كونراد ريكاجفسكي، أحد الباحثين الرئيسيين في المشروع، أنه من غير الأخلاقي إجراء هذه الاختبارات على أشخاص حقيقيين، مضيفا أن ما نعتبره ذروة الحرارة اليوم "قد يصبح المتوسط في غضون 20 عامًا."

Researchers at Arizona State University are using ANDI, a thermal robot that sweats, breathes and walks, to help uncover the impacts of extreme heat on the human body pic.twitter.com/PhB4Os6KZF

وعلى الرغم من أن نماذج مماثلة لـ "أندي" تم استخدامها في مختبرات الحرارة، إلا أن الروبوت الذي يتبع لجامعة ولاية أريزونا هو الأول الذي يمتلك "نظام تبريد داخلي" يسمح باستخدامه واختباره في الهواء الطلق.

ويرى الباحثون أن "أندي"، الذي يحتوي أيضًا على أعضاء داخلية تشبه البشر، قد يقدم رؤية إضافية حول الوفيات المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة.

This is ANDI, the robot that sweats. Researchers at Arizona State University are using ANDI to study the impacts of extreme heat on the human body pic.twitter.com/WLzU5MvnZG

— Reuters (@Reuters) June 10, 2023