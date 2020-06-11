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لكزس تعتزم تأجيل موعد إطلاق IS الجديدة لأجل غير مسمى

منشور 11 حزيران / يونيو 2020 - 07:36
لكزس تعتزم تأجيل موعد إطلاق IS الجديدة لأجل غير مسمى
ستصل لكزس IS لتكون سيارة السيدان الرياضية الصغيرة من لكزس مع محركات 4 و 6 سلندر
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كان من المقرر أن تطلق لكزس الجيل الجديد من IS هذا الشهر. ولكن الشركة قررت تأجيل إطلاق السيارة لأجل غير مسمى.

كان من المقرر أن تطلق لكزس الجيل الجديد من IS هذا الشهر. ولكن الشركة قررت تأجيل إطلاق السيارة لأجل غير مسمى.

تقول لكزس أن سبب قرارها هذا هو احترام العلامة التجارية لما أسمته الوضع العالمي الأخير. وقالت في بيانها الرسمي “بالنظر إلى الوضع العالمي الأخير، أجلت لكزس بكل احترام إطلاق IS الجديدة التي كان من المقرر إطلاقها الساعة 8:00 صباح يوم 10 يونيو  بتوقيت اليابان. وسنعلن عن التوقيت المعدل قريباً”.

ستصل لكزس IS لتكون سيارة السيدان الرياضية الصغيرة من لكزس مع محركات 4 و 6 سلندر. وتشير بعض الشائعات إلى وجود فئة عالية الأداء بمحرك V8 في جدول أعمال لكزس. أما الآن فمن الممكن أن يتأخر إطلاق السيارة لعدة أشهر.

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Via SyndiGate.info


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