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للشهر الـ17 على التوالي... معدل التضخم بدبي يبقى ضمن النطاق السالب

منشور 17 أيّار / مايو 2020 - 06:25
معدل التضخم بدبي يبقى ضمن النطاق السالب
إمارة دبي
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سجل معدل التضخم في دبي لشهر أبريل المنصرم مستوى-3.3 % على أساس سنوي ليستمر التضخم بالنطاق السالب للشهر 17 على التوالي.

سجل معدل التضخم في دبي لشهر أبريل المنصرم مستوى-3.3 % على أساس سنوي ليستمر التضخم بالنطاق السالب للشهر 17 على التوالي.

ويعزى السبب الرئيسي لهذا الانخفاض الى تسجيل معدل تضخم سالب لفئة السكن بأكثر من 6% وتسجيل مستوى سالب لفئة النقل بأكثر من 12%.

الجدير بالذكر أن دبي شهدت إغلاق كامل لأغلب الأنشطة الاقتصادية حتى تاريخ 23 من شهر أبريل, ليتم السماح بعدها بافتتاح جزئي لبعض هذه الأنشطة.

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Via SyndiGate.info


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