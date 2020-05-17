للشهر الـ17 على التوالي... معدل التضخم بدبي يبقى ضمن النطاق السالب

سجل معدل التضخم في دبي لشهر أبريل المنصرم مستوى-3.3 % على أساس سنوي ليستمر التضخم بالنطاق السالب للشهر 17 على التوالي.

ويعزى السبب الرئيسي لهذا الانخفاض الى تسجيل معدل تضخم سالب لفئة السكن بأكثر من 6% وتسجيل مستوى سالب لفئة النقل بأكثر من 12%.

الجدير بالذكر أن دبي شهدت إغلاق كامل لأغلب الأنشطة الاقتصادية حتى تاريخ 23 من شهر أبريل, ليتم السماح بعدها بافتتاح جزئي لبعض هذه الأنشطة.