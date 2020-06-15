  1. الرئيسية
  2. أعمال
  3. للشهر 18 على التوالي... معدل التضخم بدبي لشهر مايو يبقى بالنطاق السالب

للشهر 18 على التوالي... معدل التضخم بدبي لشهر مايو يبقى بالنطاق السالب

منشور 15 حزيران / يونيو 2020 - 09:16
معدل التضخم بدبي لشهر مايو يبقى بالنطاق السالب
إمارة دبي
أبرز العناوين
كشف التقرير الصادر عن مركز دبي للاحصاء عن بقاء معدل التضخم لإمارة دبي بالنطاق السالب للشهر 18 على التوالي بعد تسجيله مستوى - 3.5% على أساس سنوي في شهر مايو المنصرم .

كشف التقرير الصادر عن مركز دبي للاحصاء عن بقاء معدل التضخم لإمارة دبي بالنطاق السالب للشهر 18 على التوالي بعد تسجيله مستوى - 3.5% على أساس سنوي في شهر مايو المنصرم .

ويعزى هذا التراجع في معدل التضخم  بشكل اساسي الى تسجيل فئة السكن والمياه والكهرباء نطاقا سالبا بأكثر من 6% بالإضافة تسجيل فئة النقل مستوى سالب بنحو 12% خلال شهر مايو .

الجدير بالذكر أن فئة السكن والمياه والكهرباء تعد الأكبر وزنا و بحصة تبلغ نحو 44% من معدل التضخم بدبي بحسب مركز دبي للإحصاء.

دبي تشهد تراجع اقتصادي في مايو لكن بوتيرة أبطأ
دبي تتحرر من تهديد كورونا وتفتح الاقتصاد بكامل طاقته

Via SyndiGate.info


Copyright © CNBC Arabia

مواضيع ممكن أن تعجبك

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...