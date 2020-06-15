للشهر 18 على التوالي... معدل التضخم بدبي لشهر مايو يبقى بالنطاق السالب

كشف التقرير الصادر عن مركز دبي للاحصاء عن بقاء معدل التضخم لإمارة دبي بالنطاق السالب للشهر 18 على التوالي بعد تسجيله مستوى - 3.5% على أساس سنوي في شهر مايو المنصرم .



ويعزى هذا التراجع في معدل التضخم بشكل اساسي الى تسجيل فئة السكن والمياه والكهرباء نطاقا سالبا بأكثر من 6% بالإضافة تسجيل فئة النقل مستوى سالب بنحو 12% خلال شهر مايو .



الجدير بالذكر أن فئة السكن والمياه والكهرباء تعد الأكبر وزنا و بحصة تبلغ نحو 44% من معدل التضخم بدبي بحسب مركز دبي للإحصاء.