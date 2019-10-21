للمرة الأولى... الصين تتفوق على أميركا في عدد الأغنياء

أظهرت دراسة أعدها بنك كريدي سويس، أن عدد الأغنياء من الصينيين فاق عددهم من الأميركيين لأول مرة، بينما يواصل البلدان إفراز المزيد من المليونيرات.

وأظهر تقرير الثروات الذي يصدره البنك السويسري سنويا، أن مائة مليون صيني مدرجون في قائمة العشرة في المائة الأغنى على مستوى العالم منذ منتصف هذا العام مقابل 99 مليون أميركي.

وقالت نانيت هاشلر-فايدربي رئيسة قطاع الاقتصاديات والأبحاث بكريدي سويس، وفقا لوكالة "رويترز" إنه "رغم التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين على مدى 12 شهرا مضت حقق البلدان أداء قويا في تكوين الثروات وأسهما بمبلغ 3.8 تريليونات دولار و1.9 تريليون دولار على التوالي".

وأضافت الدراسة أن عدد مليونيرات العالم زاد بمقدار 1.1 مليون إلى 46.8 مليونا، يملكون معا 158.3 تريليون دولار على شكل أصول ثابتة أي ما يعادل 44 في المائة من الإجمالي العالمي.

وزاد عدد المليونيرات في الولايات المتحدة بأكثر من نصف الزيادة العالمية، فدخل القائمة 675 ألف مليونير جديد.



ووفقا لدراسة نشرت في وقت سابق من شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري، فإن العائلات الغنية في أميركا دفعت في عام 2018 ولأول مرة، معدل ضريبة أقل عن المعدل الذي دفعته الطبقة العاملة منذ عام 1960.

وتوقعت الدراسة زيادة الثروات العالمية بنسبة 27 في المائة في غضون خمس سنوات إلى 459 تريليون دولار بحلول 2024 بعد زيادتها بنسبة 2.6 في المئة في العام الماضي. وتوقعت زيادة عدد المليونيرات خلال الفترة نفسها إلى نحو 63 مليونا.

كانت دراسة لوكالة بلومبرغ في يونيو/حزيران الماضي قد أكدت أن هناك شريحة من الناس يمكن تصنيفها بأنها "أفقر الأغنياء"، وهم الذين تتراوح ثرواتهم بين 250 ألف دولار ومليون دولار، حيث يملكون مجتمعين 18 تريليون دولار.