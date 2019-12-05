للمرة الأولى بعد 12 يوماً... الدولار يرتفع أمام الجنيه المصري

ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري قرشاً واحداً للمرة الأولى عقب استقرار دام 12 يوما على التوالي، في نهاية تعاملات أمس الأربعاء.

ووفقا لآخر إحداثيات للبنوك، يباع الدولار مقابل 16.16 جنيهاً، وذلك في بنوك "القاهرة، الأهلي المصري، العربي الإفريقي الدولي، المصرف العربي الدولي".

فيما جاء بنك "مصر - الإسكندرية" في قائمة البنوك الأقل سعراً لبيع وشراء الدولار ليباع الدولار عند 16.15 جنيها و16.05 جنيها للشراء.

وانخفض الدولار بشكل كبير خلال الأشهر القليلة الماضية بنحو 40 قرشاً، حيث جاء الانخفاض بسبب استقرار المعروض من العملة الأجنبية في السوق.