للمرة الأولى في الصين... الشركات الخاصة تقود التجارة

تفوقت الشركات الخاصة على الشركات ذات التمويل الأجنبي كأكبر مساهم في التجارة الخارجية للصين لأول مرة في عام 2019، وفقا لما أظهرت بيانات جمركية.

وارتفع إجمالي الواردات والصادرات الناتجة عن الشركات الخاصة الصينية بنسبة 11.4 في المائة على أساس سنوي، ليصل إلى 13.48 تريليون يوان (نحو 1.95 تريليون دولار أميركي)، بحسب وكالة شينخوا الصينية. ويمثل الرقم 42.7 في المائة من الإجمالي بالنسبة للصين، بزيادة 3.1 نقطة مئوية عن عام 2018، طبقاً للمصلحة العامة للجمارك.

وفي التفاصيل، ارتفعت صادرات الشركات الخاصة بنسبة 13 في المائة إلى 8.9 تريليون يوان، محتلة 51.6 في المائة من إجمالي صادرات الصين في عام 2019، بينما زادت وارداتها بنسبة 8.4 في المائة إلى 4.58 تريليون يوان، مما يمثل 32 في المائة من إجمالي واردات البلاد.

واحتلت الشركات ذات الاستثمارات الأجنبية 39.9 في المائة من التجارة الخارجية للصين، مع انخفاض حجم التجارة بنسبة 3.2 في المائة إلى 12.57 تريليون يوان.

وقال تسو تشي وو، نائب وزير المصلحة للعامة للجمارك الصينية، في مؤتمر صحافي، إنه مقارنة بالعام السابق، فإن عدد الشركات الخاصة التي لديها معاملات بالتجارة الخارجية بلغ 406 آلاف في عام 2019، بزيادة 8.7 في المائة عن العام السابق.

وأشار تسو إلى أنه بفضل مبادرة الحزام والطريق ومزاياها النسبية في التكاليف، تفوقت الشركات الخاصة في المناطق الوسطى والغربية في الصين على نظيراتها على الساحل الشرقي.

وارتفعت التجارة الخارجية الناتجة عن الشركات الخاصة في المناطق الوسطى والغربية بنسبة 28.3 في المائة و22.4 في المائة على التوالي، بزيادة 19.5 و13.6 نقطة مئوية عن المنطقة الشرقية.

وقال تسو إن الشركات الخاصة أظهرت أيضاً قدرة متزايدة على الاستفادة من الأسواق الناشئة. فعلى سبيل المثال، ارتفعت صادرات الشركات الخاصة إلى دول رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) وأميركا اللاتينية وأفريقيا بنسبة 25.6 في المائة و11.4 في المائة و15.6 في المائة على التوالي، متجاوزة متوسط النمو الوطني في هذه الأسواق.

وفي سياق منفصل، حققت صناعة الطيران المدني في الصين إيرادات سنوية بلغت 1.06 تريليون يوان (نحو 154.27 مليار دولار) خلال عام 2019.

وذكرت مصلحة الطيران المدني الصينية في بيان الأربعاء أن الصين حافظت على موقعها كثاني أكبر سوق للطيران المدني، حيث شهدت هذه الصناعة زيادة نسبتها 5.4 في المائة على أساس سنوي.

وأوضحت المصلحة أن الطيران المدني في الصين نقل 660 مليون راكب و7.52 مليون طن من الشحنات الجوية خلال العام الماضي، بزيادة 7.9 و1.9 في المائة على أساس سنوي على التوالي، مشيرة إلى أن الاتحاد الدولي للنقل الجوي يتوقع أن تصبح الصين أكبر سوق للطيران المدني في العالم بحلول منتصف العام الحالي.