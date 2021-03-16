للمرة الثانية على التوالي... سوريا ترفع أسعار البنزين في 2021

أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السورية مساء الأثنين 15 مارس قرار برفع سعر بيع لتر البنزين أوكتان 95 للمستهلك لـ 2000 ليرة من 1300 ليرة، بحسب وكالة الأنباء السورية سانا.

وتعد هذه المرة الثانية خلال 2021 يتم رفع أسعار البنزين فيها حيث تم رفع الأسعار في يناير 2021.

ويتضمن السعر الوارد بهذا القرار رسم التجديد السنوي للمركبات العاملة على البنزين والمحدد بمبلغ 29 ليرة سورية لليتر الواحد.

كما حددت الوزارة سعر لتر مادة البنزين الممتاز أوكتان 90 للكميات المخصصة على البطاقة الإلكترونية مدعوم وغير مدعوم بـ 750 ليرة سورية بدلا من 475 ليرة للمدعوم و 675 ليرة لغير المدعوم.

ويتضمن أيضا السعر الوارد رسم التجديد السنوي للمركبات العاملة على البنزين والمحدد بمبلغ 29 ليرة سورية للتر الواحد.

وكما حددت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سعر بيع إسطوانة غاز البوتان المنزلي وزن 10 كغ للمستهلك ليصبح 3850 ليرة سورية.