هل أزيل أول صراف آلي للبيتكوين في دبي بعد يوم من تركيبه؟!

أول صراف آلي للبيتكوين في دبي

حصلت دبي على أول صراف آلي للعملات المشفرة هذا الأسبوع ويبدو أن البلاد كانت تتخذ خطوة كبيرة إلى الأمام من خلال احتضان العملات الرقمية.

ويسمح جهاز الصراف الآلي بشراء العملات المشفرة فقط، وبشكل مماثل لغالبية أجهزة الصراف الآلي المشفرة حول العالم، ولا يتطلب تقديم أية أوراق ثبوتية للحصول على عملات البيتكوين.

وتم تركيب ماكينة الصراف الآلي في فندق ومركز ريكسوس بريميوم جميرا بيتش ريزيدنس من قبل موزع أمهورا المشفر. وأعلنت الشركة عن جهاز الصراف الآلي الجديد عبر منشور على تويتر في 19 مارس، ولكن يبدو الآن أن المنظمين المحليين لم يوافقوا على غياب إرشادات KYC وأمروا بإزالة الصراف.





وقالت أمهورا على تويتر في اليوم التالي لتركيب جهاز الصراف الآلي: “قمنا بإزالة جهاز الصراف الآلي مؤقتًا من موقعه. ويجري العمل عن كثب مع السلطات ذات الصلة لإعادة تشغيله بعد الوفاء بجميع التزامات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب”.

تعمل أمهورا الآن مع السلطات المحلية لمحاولة السماح لجهاز الصراف الآلي بالعودة إلى الفندق. ومن المتوقع أن تكون عملية الإزالة مؤقتة فقط، شريطة أن تتمكن الشركة من الوفاء بالالتزامات المطلوبة، بحسب موقع coingeek.

وعلى الرغم من أن الشركة تقول أنها مرخصة من قبل دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، لكن الإزالة القسرية للجهاز تجعل هذا الترخيص موضع تساؤل. وستحتاج الشركة أيضًا إلى تضمين خيارات KYC، على غرار الخيارات التي تظهر في أجهزة الصراف الآلي المشفرة التي تقدمها Lamassu.

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