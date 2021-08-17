لماذا دبي مركزاً لرواد الأعمال؟

دبي تصلح مركزاً مثالياً لرواد الأعمال المتطلعين إلى النمو في حقبة ما بعد «كوفيد 19». ورأت أن هناك 5 أسباب تجعل دبي مركزاً لرواد الأعمال ، وفق ما ذكرت مجلة «إنتريبرينور» الأمريكية.

وأكدت في تقريرها أن اقتصاد دبي في طريقه إلى تحقيق معدلات نمو هائلة خلال الفترة المقبلة، وأيضًا ترى أن دبي تصلح أن تكون مركز مثالي للشركات الأجنبية الراغبة بتحقيق النجاح.

وأشارت أن هناك 5 أسباب تجعل دبي مركزاً لرواد الأعمال:

1. أولها إكسبو 2020» حيث إن دبي مهيأة تماماً لاستضافة أضخم معرض على مستوى العالم سيكون بمثابة منصة مغرية لرواد الأعمال.

2. دبي سريعة في التحول الرقمي، حيث تسعى لتكون مدينة المستقبل.

3. قامت الإمارة بجذب المستثمرين الأجانب عن طريق منحهم حق امتلاك شركات داخل الإمارة بنسبة 100%.

4. توفر مناخ ضريبي صديق للأعمال

5. توفر جو سهل لممارسة الأعمال التجارية



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