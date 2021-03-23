لماذا لايوجد الكثير من السيارات الكهربائية في دول الخليج حتى الآن؟

على الرغم من التطور الذي تسعى له دول الخليج والوصول إلى مكانة مرموقة عالمياً، إلا أنها لم تعطي اهتماماً كبيرا في السيارات الكهربائية التي تحقق انتشاراً واسعاً في العالم وتتنافس الشركات في صنعها، مما يثير العديد من التساؤلات حول الأسباب الكامنة وراء عدم اهتمام سكان المنطقة بالسيارات الكهربائية.



السيارات الكهربائية في طور النجاح في دول الخليج

http://bit.ly/df2IoN — Toufic Gebran (@TouficGebran) September 1, 2010

يتجه العالم اليوم إلى الطاقة الخضراء وسط مواجهة وباء وأزمة مناخية حادة، والتي أدت جميعها إلى تفضيل الناس للأنشطة الصديقة للبيئة، تلك التي يمكن أن تساعد في معالجة هذه الأزمات وتجعل العالم أكثر أمانًا.

من المعروف أن السيارات غير الكهربائية هي من مصادر الاحتباس الحراري، الذي يتسبب في ارتفاع درجة حرارة الأرض بوتيرة خطيرة تهدد أنواع الكائنات الحية على كوكب الأرض، ومن هنا جاء الإلهام لدى البعض بإيجاد طريقة تخفف من الاحتباس الحراري مثل صنع السيارات الكهربائية.



وعند ذكر السيارات الكهربائية يوجه الجميع أنظارهم نحو سيارات تسلا الفاخرة، لكن أصبح الآن العديد من شركات السيارات تتجه نحو تصنيع السيارات الكهربائية مثل شركة نيسان ذات الأسعار المتوسطة، وتويوتا، وهيونداي ، وفورد وغيرها الكثير. وهذه النماذج جميعها ما تزال غائبة إلى حد كبير في شوارع دول مجلس التعاون الخليجي.

التغيير أصبح حتمياً.. السعودية تدخل عصر السيارات الكهربائية بعد رفع أسعار البترول ودبي تسبق الخليج بتجربة ناجحةhttps://t.co/6z9mAXnjRN pic.twitter.com/eKnXmW2kgQ — عربي بوست (@arabic_post) January 17, 2018

يرى البعض أن السبب الحقيقي وراء عدم اهتمام دول مجلس التعاون الخليجي بالسيارات الكهربائية يكمن في أنها دول نفطية، وأسعار الوقود فيها منخفض، وهذا قد يشكل سببًا قويًا بما يكفي لكي يفكر المستهلكون في البدائل، طالما أنهم لا يدفعون مبالغ هائلة على وقودهم اليومي.

ويرى البعض الآخر أن السبب وراء عدم الاهتمام في السيارات الكهربائية إلى حد ما في دول الخليج، هو أن محطات شحن السيارات الكهربائية نادرة نسبياً، مما يجعل من الصعب على الأشخاص الذين يفكرون في هذا الخيار الشعور بالراحة عند التفكير في الخدمات اللوجستية.



ومن الأسباب أيضًا قطع صيانة السيارات الكهربائية غير متوفرة، الأمر الذي قد يكون محبطًا للأفراد الذين يفكرون في هذا النوع من السيارات في هذه الأثناء.

ومع ذلك تحاول حكومة دبي دفع السكان لشراء السيارات الكهربائية، كحلول نقل صديقة للبيئة، وفقاً لخطة تعهدت بتحويل 10٪ على الأقل من سيارات المدينة إلى سيارات كهربائية أو هجينة بحلول عام 2030. ووفقًا للصحف الإماراتية ، أنشأت هيئة كهرباء ومياه دبي 200 محطة شحن في جميع أنحاء دبي بحلول أغسطس 2020.

ومع ذكر بعض الأسباب، هل تعتقد أن هناك أسباب أخرى تقف عائقاً أمام دول الخليج نحو الاهتمام بالسيارات الكهربائية؟ وكيف يمكن لمصنعي السيارات الكهربائية تشجيع دول الخليج إلى استخدامها أكثر؟

