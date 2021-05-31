لماذا يخسر المتداولون؟ 15 نصيحة تقلل من مخاطر التداول

من الصعب أن تكون من أصحاب الحظ السعيد في تجربة التداول في أسواق الأوراق المالية أو العملات والسلع وغيرها، إن لم تكن تملك من الخبرة الاقتصادية ما يكفي وملمَّاً بشكلٍ عام بعدة جوانبٍ من المهم إدراكها جيداً قبل بدء التداول في أي مجال.

تستطيع النجاح في عالم التداول بالاعتماد على شخصيتك، وكلما كانت شخصيتك ذات رؤية واضحة للمستقبل وأهداف محددة زادت فرصتك في النجاح في هذا العالم وتحقيق ثروة كبيرة منه.

وهذا لا يغني عن مهارات التحليل الفني وقراءة الأسواق فهي من عوامل النجاح التي ستساعدك بالتأكيد، ولكن إن كنت تمتلك هذه المهارات دون شخصية قوية وواضحة فإنك لن تتمكن من النجاح في مجال تداول العملات أو الأسهم وغيرهما من مجالات التداول بشكلٍ عام.

وإليكم الآن مجموعة من أهم النصائح التي يقدمها لك خبراء التداول حول العالم.

لا تبدأ بما لا تعرفه:

لا تحاول أبداً أن تبدأ بأي عمل أو عملية تداول لا تعرفها ولا تفهمها جيداً، لا تحاول التداول في عملات لا تعرفها.

لا تحاول أن تدخل سوقاً لا تعرفه، وإن قررت الدخول إلى مجال جديد حاول دراسته بشكل جيد لتتمكن من أخذ قرارات صائبة.

تذكر دائماً.. ليس هناك ما يضمن لك الربح:

قبل أن تبدأ في تداول العملات يجب أن تفهم جيداً أن هذا السوق يعتمد على مبدأ الإحتمالات، كلما كانت توقعاتك لهذه الاحتمالات دقيقة كلما زادت أرباحك.

وهذا سيساعدك على فهم أن الخسارة ليست سيئة أو ضارة إن كنت قادراً على تحويلها لأرباح.

تأكد من قدرتك الشخصية:

أحد أهم الجوانب التي يجب أن تمتلكها هو الصبر دون الشعور بالملل أو التعب، وكلما كنت انتظرت أكثر كلما زادت أرباحك.

كما يجب أن تحدد مقدار المخاطرة المقبول معك، هناك بعض الأشخاص يستطيعون المخاطرة بكل ما يمتلكون والبعض الآخر يخاف المخاطرة مهما كانت بسيطة.

ضع خطة واضحة وأهداف ذكية :

تعرف الأهداف الذكية بأنها تلك الأهداف التي يمكن تحقيقها وتكون منطقية في فترة زمنية محددة، كلما كانت أهدافك محددة واضحة كلما تمكنت من تحقيق الأرباح بسهولة، عندما تضع مجموعة من الأهداف يجب أن تحدد كيف ستصل إليها بشكل واضح ودقيق وهذا هي خطتك.

إبدأ برأس مال صغير ووسعه من أرباحك:

لا تضع كل أموالك في سلة واحدة، ولهذا لا يجب أن تبدأ بنسبة كبيرة من مالك الحر، ويمكنك أن تبدأ برأس مال صغير تقوم بتوسيعه لاحقاً من خلال أرباحك.

التركيز في التداول وعدم التشتت:

يجب أن تركز على زوج عملات واحد، ولا تحاول أن تتداول في أكثر من زوج في البداية على الأقل، كلما زادت العملات كلما زاد التشتت وأصبحت الخسارة أمراً مضموناً.

لا تتمسك بالصفقات الخاسرة:

حاول دائماً أن تقلل من خسارتك في الصفقات، وهذا يعني أنه عند خسارة صفقة ما فيجب عليك تقليل قيمة هذه الخسارة دون التمادي فيها.

قد يتغير الحال بين لحظات، ولكن أيضاً قد يظل كما عليه أو يتغير للأسوء لذا يجب عليك أن تنقذ ما يمكن انقاذه.

لا تأخذ قرار انفعالي مهما كان :

حاول ألا تأخذ قرارتك في وقت الخسارة مباشرة أو بعد المكسب حتى إن كان صغيراً، الإنفعالات ومشاعرك المختلفة قد تؤثر على قدرتك على قراءة السوق وقد تتسبب في الخسارة.

تعلم من صفقاتك الماضية دائماً:

الدراسة هي أفضل طريقة لتحسين دخلك و لتحصل على أفضل نتيجة، وهذا يعني تحليل كل صفقة بعد نهايتها مهما كانت سواءً كانت مكسب أو خسارة.

مراجعة الصفقات الماضية قد تساعدك على إكتشاف الأخطاء وإصلاحها في المرات القادمة.

لا تثق في الاعلانات الخادعة:

قد تجد مجموعة من الإعلانات الغير منطقية من بعض الأدوات ومنصات التداول، في العادة تكون هذه الإعلانات خادعة وغير دقيقة وهي أخطر ما قد تمر به في عملية التداول عبر الانترنت.

لذا لا تصدق كل ما تقرأه وحكم عقلك.

لا تمشي عكس الاتجاه:

عندما تبدأ التداول في سوق العملات على سبيل المثال، ستلاحظ أن هذا السوق يتحرك في إتجاه ما، دائماً حاول المشي مع هذا الاتجاه ولا تحاول أن تتداول عكس الاتجاه حتى لا تخسر الكثير.



تعلم كيف تدير رأس مالك:

هناك علم يدعى إدارة رأس المال وهو هام للغاية للجميع، عندما تتعلم طريقة ادارة رأس المال بطريقة صحيحة ستتمكن من تحويل رأس المال الصغير إلى ملايين.

تعلم طرق التحليل الأساسي:

عندما تتعلم أصول التحليل ومعرفة أساسه ستجد أنك قادر على ادارة حسابك وأموالك بنجاح أكبر.

وهناك فارق كبير التحليل الأساسي والتحليل الفني، في البداية يجب أن تتعلم وتتقن التحليل الأساسي قبل الفني.

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