لندن تسحب ترخيص «أوبر» للمرة الثانية في عامين

جردت هيئة النقل في لندن أمس شركة أوبر لخدمة تطبيقات حجز سيارات الأجرة من ترخيص العمل في العاصمة البريطانية للمرة الثانية خلال ما يزيد بقليل على عامين، بعد اكتشاف الهيئة المنظمة لسلسلة من إخفاقات الشركة تتعلق بالسلامة والأمن.

وقالت الهيئة: إن تعديلاً في أنظمة أوبر سمح لسائقين غير مصرح لهم بتحميل صورهم على حسابات سائقين آخرين، وهو ما يعني أن بإمكانهم اصطحاب ركاب بحسابات سائقين آخرين جرى طلبهم. وأضافت الهيئة إن هذا حدث في ما لا يقل عن 14 ألف رحلة.

وردت أوبر على الفور بأنها ستطعن في قرار سحب ترخيصها. وسيتضمن ذلك على الأرجح قراراً من محكمة قد يستغرق عدة أشهر. ورغم انتهاء ترخيص أوبر أمس، فإن نحو 45 ألفاً من سائقيها سيواصلون العمل في لندن.

وتابعت هيئة النقل: «حددنا سلسلة من الإخفاقات التي ارتكبتها الشركة ومنها انتهاكات عدة عرضت الركاب وسلامتهم للخطر». وأضافت «رغم معالجة بعض هذه المشكلات، لا تثق الهيئة بعدم حدوث مشكلات مماثلة مجدداً في المستقبل».



