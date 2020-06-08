لوتس تمكن الجميع من تخصيص Evija

بسبب فيروس كورونا لم يعد باستطاعة عملاء لوتس تخصيص Evija من خلال برنامج التخصيص المميز للسيارة الفائقة في فروع الشركة.

بدلاً من ذلك فقد أطلقت لوتس صفحة تخصيص Evija على موقع الشركة الإلكتروني، وذلك ليتمكن الجميع من مشاهدة ما لدى لوتس من خيارات تخصيص أساسية، وما ينتظرهم من خيارات عند تمكنهم من زيارة فروع الشركة هو أكثر بكثير من المتوفر عبر الإنترنت.

تعتبر لوتس Evija أول سيارة فائقة من لوتس لمنافسة السيارات الرياضية وتحمل السيارة 4 محركات كهربائية تنتج 1,972 حصان كافية لجعلها تتسارع من 0-100 كم/س في غضون 3 ثوان، وتزيد سرعتها القصوى عن 23 كم/س ويبلغ مداها الكهربائي أكثر من 400 كيلومتر.