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"لوفتهانزا الألمانية" تسجل خسائر قياسية في 2020

منشور 04 آذار / مارس 2021 - 06:37
"لوفتهانزا الألمانية" تسجل خسائر قياسية في 2020
لوفتهانزا الألمانية
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أعلنت "لوفتهانزا" أكبر مجموعة أوروبية للنقل الجوي أنقذتها الدولة من الإفلاس، الخميس أنها منيت بخسائر قياسية بلغت 6,7 مليارات يورو في 2020

أعلنت "لوفتهانزا" أكبر مجموعة أوروبية للنقل الجوي أنقذتها الدولة من الإفلاس، الخميس أنها منيت بخسائر قياسية بلغت 6,7 مليارات يورو في 2020، موضحة أنها تتوقع استمرار الخسائر في 2021 بسبب وباء كوفيد-19 الذي أغرق القطاع في أزمة غير مسبوقة، بحسب ما نشرت "الفرنسية".

وخفضت مجموعة الطيران التي لم تعمل سوى بـ 31 في المئة من طاقتها العام الماضي، تقديراتها للطلب لعام 2021 بسبب انتعاش أبطأ في قطاع السفر. وأكدت أنها لا تتوقع العودة إلى 90 في المئة مما كانت عليه منتصف 2019 قبل "منتصف العقد".

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كلمات دالة:لوفتهانزا الألمانية

Via SyndiGate.info


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