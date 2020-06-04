لوفتهانزا الألمانية تعتزم إعادة هيكلة كبرى لرد أموال الإنقاذ

أعلنت مجموعة لوفتهانزا الألمانية أكبر مجموعة طيران في أوروبا الأربعاء اعتزامها تنفيذ خطة إعادة هيكلة واسعة النطاق للمساهمة في رد الأموال التي حصلت عليها من الحكومة الألمانية لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) والتي بلغت قيمتها 9 مليارات يورو (10 مليارات دولار).

وتستهدف خطة إعادة الهيكلة تقليل النفقات وزيادة التدفقات النقدية من خلال خفض العمالة وبيع مجموعة من الأصول غير الأساسية.

وأشارت وكالة «بلومبرغ» إلى أن خطة لوفتهانزا لخفض العمالة ستضعها في صراع مع النقابات العمالية القوية في ألمانيا والتي أحبطت في السابق محاولة إدارة لوفتهانزا لتقليل نفقات الطيارين والأطقم الجوية.

وأضافت «بلومبرغ» أنه مع امتلاك الحكومة الألمانية نحو 20 في المائة من أسهم لوفتهانزا مقابل أموال الإنقاذ، فسيكون من الصعب على الإدارة تقليص العمالة.

ويأتي ذلك في الوقت الذي زادت فيه خسائر لوفتهانزا خلال الربع الأول من العام الحالي بأكثر من المثلين مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وجاءت هذه الزيادة في الخسائر خلال الربع الأول من دون التأثيرات الكاملة للإجراءات والقيود التي تم فرضها على حركة السفر في العالم لاحتواء جائحة «كوفيد - 19»، والتي ستظهر في نتائج الربع الثاني من العام بشكل أساسي.

في الوقت نفسه، أعلنت الشركة الألمانية أمس تسجيل خسائر صافية بقيمة 2.1 مليار يورو (2.35 مليار دولار) خلال الربع الأول من العام الحالي. وقال كارستن شبور الرئيس التنفيذي للشركة في بيان «في ضوء التعافي البطيء للغاية للطلب على السفر الجوي، علينا القيام بإجراءات واسعة لإعادة الهيكلة لمواجهة هذا».

وبحسب بيانات الشركة تراجعت حصيلة المبيعات خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 18 في المائة سنويا إلى 6.44 مليار يورو، مقابل 7.8 مليار يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وبلغت خسائر التشغيل خلال الفترة نفسها 1.22 مليار يورو، مقابل خسائر تشغيل قدرها 336 مليون يورو في الفترة نفسها من العام الماضي.

وكانت لوفتهانزا قد سجلت خلال أبريل (نيسان) الماضي تراجعا في أعداد الركاب بنسبة 98.1 في المائة سنويا إلى 241 ألف راكب فقط، وفي حين أوقفت لوفتهانزا تشغيل نحو 700 طائرة من أسطولها الجوي المكون من 763 طائرة بسبب جائحة كورونا، تتوقع الشركة استمرار توقف 300 طائرة من أسطولها عن العمل خلال العام المقبل و200 طائرة في 2022.

وفي مواجهة الأنباء عن التسريح، أكد رئيس مجموعة «لوفتهانزا» كارستن شبور، عزم الشركة على تجنب تسريح العمالة بقدر الإمكان خلال تنفيذ خطتها لإعادة الهيكلة، وقال الأربعاء في فرانكفورت: «سندقق في كل شيء في الشركة».