لوفتهانزا الألمانية تعلن عن "ضمان رحلة العودة" خلال كورونا

صرح "كارستن سبوهر" الرئيس التنفيذي لشركة لوفتهانزا الألمانية اليوم الأحد لوسائل إعلام ألمانية بأن شركة الطيران ستوفر للركاب "ضمان رحلة العودة" خلال جائحة فيروس كورونا".

وقال سبوهر لصحيفة فرانكفورتر ألجماينه في عددها الصادر اليوم "أي شخص يريد العودة إلى ألمانيا سنعيده".

وتابع سبوهر "سواء كان ذلك لأنه لم يُسمح لهم بدخول بلد المقصد بسبب تسجيل درجات حرارة مرتفعة، فيجب عزلهم هناك أو بسبب انتشار الفيروس - في كل هذه الحالات ستكون هناك رحلة عودة مضمونة".

ولم يقدم المزيد من التفاصيل، لكنه أعرب أيضًا عن ثقته في أن الطلب على السفر الخاص سيعود بسرعة كبيرة.

وتعرضت لوفتهانزا لضغوط شديدة خلال جائحة فيروس كورونا، حيث تم إيقاف جميع الرحلات الجوية تقريبًا لشهور.

والآن بعد أن رفعت بعض البلدان حظر السفر، ترغب لوفتهانزا في جذب الركاب لاستخدام رحلاتها.

وأصبحت آلاف الوظائف داخل الشركة، التي توظف 138 الف شخص، الآن معرضة للخطر.