"لوفتهانزا" تحول نحو ثلث موظفيها حول العالم إلى الدوام الجزئي

تعتزم مجموعة "لوفتهانزا" الألمانية العملاقة للطيران تحويل نحو ثلثي موظفيها في كافة أنحاء العالم إلى نظام العمل بدوام جزئي على خلفية أزمة جائحة كورونا المستجد.

وأكد متحدث باسم الشركة اليوم الأربعاء في فرانكفورت أنه تم طلب ضمانات اجتماعية في دول مختلفة لإجمالي 87 ألف موظف.

وسينطبق هذا القرار بأثر رجعي على بعض الموظفين بحسب شركاتهم اعتبارا من أول آذار/مارس الماضي، بينما سيطبق علي غالبيتهم اعتبارا من هذا الشهر.

وبلغ عدد الموظفين في أكبر شركة طيران في أوروبا العام الماضي نحو 135 ألف موظف.

وقال المتحدث إن كافة خطوط الطيران والشركات المملوكة للوفتهانزا في ألمانيا والنمسا وسويسرا وبلجيكا شملها قرار العمالة بدوام جزئي.

تجدر الإشارة إلى أن الموظفين الذين يُطبق عليهم نظام العمل بدوام جزئي في ألمانيا يحصلون على تعويضات من الوكالة الاتحادية للعمل بنسبة تتراوح بين 69 و 67% من صافي الأجر.

وتعهدت "لوفتهانزا" بزيادة التعويض لموظفي الأطقم الأرضية وأطقم الضيافة الجوية إلى نسبة تصل إلى 90% من صافي الأجر.

وبسبب جائحة كورونا المستجد، أوقفت المجموعة نحو 700 طائرة من إجمالي أسطولها البالغ نحو 760 طائرة.