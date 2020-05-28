ليبيا تتكبد خسائر بقيمة 5 مليارات دولار عقب إقفال الحقول والموانئ النفطية

قالت المؤسسة الوطنية للنفط بليبيا يوم الخميس إن الخسائر التراكمية نتيجة حصار نفطي تفرضه قوات متحالفة مع قائد قوات شرق ليبيا خليفة حفتر منذ 19 يناير كانون الثاني اقتربت من خمسة مليارات دولار.

وأضافت المؤسسة في بيانها "تم في 19 يناير الماضي إقفال الموانئ النفطية وخطوط نقل الخام ومنعت المؤسسة الوطنية للنفط من ممارسة عملها وأجبرنا على إعلان حالة القوة القاهرة.

"وتدنت على إثر ذلك الصادرات النفطية لمستويات غير مسبوقة وبلغت الإيرادات السيادية للبلد مبلغا لا يكفي لسد 10% من قيمة مرتبات الدولة".

وتتقاتل قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة حفتر مع القوات المتحالفة مع حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا في طرابلس منذ أبريل نيسان من العام الماضي للسيطرة على العاصمة.