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ليبيا تصلح تسربًا نفطيًا قرب حقل الظهرة

منشور 29 آذار / مارس 2021 - 08:38
ليبيا تصلح تسرب نفطي قرب حقل الظهرة
يقع حقل الظهرة النفطي إلى جنوب غربي سرت وإلى شمال زلة وإلى غرب مرادة ولا تصله طرق جيدة ولكن به مطار وخدمات
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ذكرت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط أنه تم إصلاح تسرب نفطي قرب حقل الظهرة.

ذكرت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط أنه تم إصلاح تسرب نفطي قرب حقل الظهرة. وقالت المؤسسة، في منشور على فيسبوك الأحد، إن الفرق الفنية التابعة لشركة الواحة للنفط تمكنت من إتمام إصلاح التسرب في فترة قصيرة دون أن تتأثر العمليات الإنتاجية.

وكان التسرب حدث بخط 32 بوصة الواصل بين محطة القطار باتجاه حقل الظهرة عند الموقع 140 كلم. وذكرت المؤسسة، في ساعة مبكرة من صباح أمس، أن «الفرق الفنية تمكنت من إتمام العمل وإصلاح التسرب في وقت قصير دون أن تتأثر العمليات الإنتاجية».

ويقع حقل الظهرة النفطي إلى جنوب غربي سرت وإلى شمال زلة وإلى غرب مرادة ولا تصله طرق جيدة ولكن به مطار وخدمات. ويعتبر من أقدم الحقول النفطية الذي اكتشفته شركة الواحة للنفط في أواخر الخمسينيات.

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Via SyndiGate.info


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