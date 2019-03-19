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بعد فترة من النزاعات... ليبيا توافق على موازنة بـ 34 مليار دولار للعام 2019!

بعد فترة من النزاعات... ليبيا توافق على موازنة بـ 34 مليار دولار للعام 2019!
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