ليبيا ستواجه أزمة مالية بسبب استمرار إغلاق المنشآت النفطية

قال رئيس وزراء الحكومة الليبية، فائز السراج، إن بلاده ستواجه أزمة مالية وعجزا في ميزانية 2020 بسبب استمرار إغلاق المنشآت النفطية.

وتراجع إنتاج ليبيا من النفط بشكل كبير منذ 18 يناير كانون الثاني عندما بدأت عمليات الإغلاق، وقالت المؤسسة الوطنية للنفط يوم الخميس إن إنتاج النفط الخام هبط إلى 163684 برميلا يوميا.

وقال السراج "باختصار.. استمرار إغلاق المنشآت النفطية سيؤدي إلى أزمة مالية وستخفض الى مستوياتها الدنيا".