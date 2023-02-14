ليب 23 أكبر مؤتمر تقني في الرياض - استثمارات بقيمة 9 مليار دولار

البوابة - اختتم مؤتمر ليب (LEAP) بنسخته الثانية تحت شعار "نحو افاق جديدة" وهو أكبر مؤتمر تقني فعالياته يوم الخميس الماضي 9 فبراير في العاصمة السعودية الرياض.

وخلال المؤتمر الذي عقد ما بين 6 -9 فبراير وتواجدت فيه أكبر الشركات التقنية، تم الإعلان عن استثمارات تجاوزت الـ 9 ملايين الدولارات.

مؤتمر ليب (LEAP) واستثمارات بـ ملايين الدولارات

اعلنت العديد من الشركات العالمية خلال النسخة الثانية من مؤتمر ليب عن استثمارات تجاوزت قيمتها 9 ملايين دولار بهدف دعم ريادة الأعمال الرقمية، والتقنيات المستقبلية، بالإضافة للشركات الناشئة التقنية، لتعزيز مكانة السعودية كونها أكبر اقتصاد رقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

ساهمت شركة مايكروسوفت" (Microsoft) العالمية خلال مؤتمير ليب بالكشف عن قيمة الاستثمارات التي تنوي القيام بها في السعودية وكشفت عن تخصيق مبلغ 2.1 مليار دولار للإستثمار.

في افتتاحية #ليب23، الأنظار اتجهت من كل أنحاء العالم إلى المملكة 🇸🇦✨ pic.twitter.com/ncqcJaVpWA — LEAP (@LEAPandInnovate) February 11, 2023

أما شركة ميتا Meta فقد اعلنت عن استثمارات عالمية ومحلية بقمية 4.5 مليارات دولار في مجالات متعددة في عدد من المجالات، كما أعلنت عن افتتاح أول أكاديمية ميتافيرس في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا على أن يكون مقرها المملكة.

أما شركة هواوي فقد اعلنت عن استثمار مبلغ 400 مليون دولار بهدف انشاء منطقة سحابية للخدمات في السعودية.

شركات عالمية وسعودية في مؤتمر ليب (LEAP):

تواجدت خلال فعاليات المؤتمر عدد من الشركات العالمية والسعودية التي استعرضت اعمالها وانتجاتها، ومن أبرز هذه الشركات:

شركة "مايكرو فوكس" (Micro Focus) المتخصصة للحلول البرمجية

مايكرو فوكس شركة متحصصة في الحلول البرمجية، وهي واحدة من أكبر مزودي البرامج للمؤسسات في العالم، واستعرضت الشركة في النسخة الثانية من المؤتمر تقنياتها الرقمية، واكدت الشركة التزامها في تحفيز الابتكار وتنمية المنظومة التقنية في السعودية.

شركة "آيف تيك" (AuveTech):

عرضت شركة ايف تيك أول مركبة تعمل بالهيدروجين في العالم.

شركة "بي هابتكس" (bHaptics)

بي هابتكس وهي شركة متخصصة بصناعة ملحقات ألعاب الواقع الافتراضي حول العالم، وقدمت الشركة خلال مؤتمر ليب افضل تفاعل جسدي مع الواقع الافتراضي.



الروبورت السعودي "سارة" في مؤتمر ليب

كشف مؤتمر ليب عن أول روبرت سعودي يحمل اسم "سارة" تم تصنيع هذا الروبرت من قبل السعودية الرقمية بالتعاون مع شركة "كيو إس إس" (Qss).

ويحتوي الروبرت سارة على كاميرا تعمل بالذكاء الاصطناعي، وعلى نموذج يساعده بالتعرف على اللهجات السعودية المختلفة، والتفاعل بنفس اللهجة.

شركة "ماجيك كيز" (Magic Keys)

قدمت شركة ماجيك كير تجربة مميزة لزوار المؤتمر من خلال واقع معزز باستخدام منتجاتها التقنية.

شركة "عِلم" السعودية

أما شركة علم التي تتبى احدث المفاعهيم في عالم الرقمنة، فقد قدمت عدد من الحلول بالإضافة إلى منتجات وخدمات رقمية أبرزها، خدمة "موجز"، وخدمة "ضامن"، و"مؤشر الأسعار"، و"محفظة الهوية الرقمية"، و"منتجات الابتكار".

شركة أرامكو

أعلنت عملاقة النفط أرامكو عن شراكة استراتيجية مع شركة زوم، وكشفت عن الهدف من هذه الشركة وهو بناء مركز بيانات من أجل دعم التحول الرقمي.

شركة سدايا

قدمت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" عدد من البرامج والمبادرات، والتي كان لها دورًا مميزًا في تعزيز ريادة السعودية في مجال البيانات ومجال الذكاء الاصطناعي.

شركة سلام

استعرضت شركة الاتصالات السعودية "سلام"، رؤيتها من أجل دفع بناء مستقبل أخضر ودفع التحول الرقمي، وقدمت تصورات لرؤية المستقبل الرقمي، ودر التقنيات من أجل دعم مسيرة التحول الرقمي.



شركة إنتاج

أما جمعية شركات تقنية المعلومات الأردنية إنتاج فقد أعلنت عن تواجد 15 شركة أردنية في مجالات تقنية مختلفة في الجناح المخصص لها، ومن أبرز الشركات:

أنلاتكس (Analytics)

إسكادينيا (ESKADENIA)

سي غاردز (CGuards)

أوبتيمازا (OPTIMIZA).



شركات عالمية تواجدت في مؤتمر ليب: