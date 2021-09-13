مأدبا الأردنية عاصمة السياحة العربية لعام 2022

توجت مدينة مأدبا الأردنية بلقب عاصمة السياحة العربية لعام 2022، وذلك بعد اكتمالها لجميع المعايير والشروط التي أعدتها المنظمة العربية للسياحة.

نبذة عن مدينة مأدبا:

تقع مدينة مأدبا وسط المملكة الأردنية الهاشمية، تبعد 33 كيلومترًا جنوب غرب العاصمة عمّان، هي سابع أكبر مدينة في الأردن،تأسست من قبل المؤابيين في القرن الثالث عشر قبل الميلاد، شهدت مأدبا حضارات مختلفة، وهم أهم مركز للحياة المسيحية في شرق الأردن، ويقع في محيطها الكثير من المواقع الأثريّة والأماكن المقدسة المتمثلة بمواقع الحج المسيحي مثل المغطس، جبل نيبو، مكاور وأم الرصاص، أيضًا يوجد في مأدبا الفسيفساء وهي واحدة من أهم المدن الحرفيّة في العالم بهذا الفن.

مأدبا عاصمة السياحة العربية لعام 2022

وصرح وزير السياحة والآثار نايف حميدي الفايز في بيان نشره اليوم الإثنين، أن إعطاء مأدبا لقب عاصمة السياحة العربية 2022، سيعطي فرصة للسياحة في الأردن بشكل عام، و سيساهم في تنشيط الحركة السياحية في المدينة، وأيضًا قد يكون هناك فرص كثيرة للاستثمار في جميع المجالات التي قد تزيد من فرص العمل وتقليل البطالة.